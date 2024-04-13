撥亂反正：助長濫殺也是重罪

美國的校園槍擊案已多得令人麻木，但日前的一宗判決還是值得一談。美國密歇根州一名15歲青年，3年前用父母購買的半自動手槍，在校園大開殺戒，造成4死7傷。該名青年早前已被判終身監禁，其父母近日亦被裁定誤殺罪成，分別被判監10至15年，為美國首宗因子女在校園殺人，家長被判罪成並入獄的案件。

主審法官在宣判時指出，槍手父母不僅是純粹疏於管教或未能以身作則，而是完全漠視、未有阻止，以至變相助長、促成了今次兇案發生。包括無視其兒子有精神健康問題和暴力傾向，未有將槍枝和彈藥保管好，甚至還贈送大殺傷力的槍械給兒子作為聖誕禮物，協助他接受用槍訓練，亦未有知會校方兒子有帶槍返學等等，因此需要為慘劇負上刑事責任，判刑更遠高於一般疏忽誤殺案的7年監禁量刑標準。

案件令人想起美國對以色列長期欺壓、殘殺巴勒斯坦人的助長和縱容。包括將以方所謂的「自衞權」無限放大，支持以軍強攻加薩，濫殺無辜；無視以總理內塔尼亞胡及其右翼支持者的暴力、濫權和極端猶太主義傾向；在戰事已造成3萬多人死亡（逾九成為巴人），甚至在以軍「誤炸」國際救援車隊當日，還向以方送上大量最先進（相對於供給烏克蘭的舊貨和次等貨）的大殺傷力武器和彈藥。

以軍明顯已犯下多宗不同類型的戰爭罪行，美國是否也難辭其咎，並須負上刑責呢？美國總統拜登可能會自辯，他已多次公開呼籲及私下勸說以軍懸崖勒馬，不要攻入拉法，但內塔尼亞胡聲稱已定好進攻日期。美國會制裁他嗎？會暫停向以軍提供武器，以至像針對俄羅斯、伊朗及北韓那樣，連其他國家向該3國提供軍備也屬犯法嗎？