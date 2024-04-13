自成一家：國際秩序面臨瓦解

近來國際局勢再掀波瀾，有兩件事的主角巧合地都和大使館有關。一是本月初伊朗駐敍利亞大使館遭到以色列導彈攻擊，造成至少11人死亡，包括伊朗軍事人員；二是事隔數天，厄瓜多爾警察強行闖入墨西哥大使館，以貪污罪逮捕在裏面尋求庇護的厄瓜多爾前副總統格拉斯。墨西哥其後宣布和厄瓜多爾斷交。

按照國際法，使館是一國領土的延伸，不容侵犯。襲擊以及強闖大使館的行徑，毫無疑問違反了《聯合國憲章》和《維也納公約》的基本原則，等同於對一個國家的侵犯甚至是宣戰。不過各國對兩件事的反應卻不太一樣。

在墨厄兩國外交風波中，大多數國家皆站在墨西哥一方，除了拉美國家，美國和歐盟也加入對厄瓜多爾的批評聲浪。相比之下，以色列以伊朗駐外使領館為襲擊目標，雖然引起中東多國嚴厲譴責，美國卻表現得異常低調，沒有公然譴責以色列。

一直以來，美國政府都喜歡用「以規則為基礎的國際秩序」說事。但所謂國際秩序和規則，實際上是美國說了算，借此為本國利益服務。以今次襲伊朗大使館為例，美以是親密盟友，於是對以國違反國際法的做法輕輕帶過。這也讓國際社會更加看清美國只講陣營、不講基本國際法則的虛偽一面。

不過今次兩件事更值得我們深思的，是世界似乎正面臨百年大變局的轉捩點。根據現實主義理論，道德規範並不適用於國際政治。所以二戰後出現聯合國等國際性組織，希望建立一套國際秩序以促成世界和平。但觀乎近來紛擾不已，各國紛紛置既定規則於不顧，以赤裸裸的實力推動競爭，反映國際準則有如同春秋戰國時期的周王室，正在慢慢的衰微和瓦解，再無能力解決各國之間的爭端。