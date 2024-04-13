橫眉冷看：不到最後 不言戰鬥

時至今日，台灣前總統馬英九已是無權無職，幾乎變成了一個平頭百姓，但他最近出訪大陸，卻獲得國家主席習近平親自接見，會面地點更是在北京人民大會堂的東大廳。二人暌違8年，習主席對馬英九說：「你沒有變」，馬英九回應說：「你也沒變」，兩位老朋友相視而笑，共同描繪出一幅和諧的圖畫。

北京對一位來自台灣的「平民百姓」，給予超高規格的待遇，當然是寓有深意。近年不少西方政客和傳媒刻意散播謠言，講得繪影繪聲，說中國大陸快將攻打台灣，尤有甚者，更說會與美國開戰，進而取代對方，成為世界第一強國云云。這些全是謊言，但講得多了，世界上不少人就會信以為真，以為中國大陸快要掀起戰爭。

北京的外交策略頗高明，不在嘴頭上作澄清，而是透過實際行動去闢謠。2023年7月，習近平主席迎來了一位年逾百歲的「美國平民」，並親自設宴替他祝壽，此人就是美國前國務卿基辛格。今年4月，他則接待了馬英九。基辛格與馬英九有一個共通點，就是他倆在任期間，都致力與北京建立和平友好的關係。換句話說，這兩位都是和平使者。國家領導人親切接待他們，禮遇之隆，甚至勝過不少國家的現任領導人，此舉正是向外傳遞訊息，北京珍視和平，更特別珍視與美國人民和台灣同胞的關係。

中國人崇尚以和為貴，我們不是怕打仗，更不是不會打仗，只是不輕易打仗。正如《我是中國人》歌詞：「不到最後的關頭，絕不輕言戰鬥。」目前南海和台海的局勢，基本還是可控，但我要提醒世界上的政治野心家，你們可別犯傻，千萬別把北京逼到「最後的關頭」。