筆下風雲：難兄難弟 南韓更慘

兩個親美的亞洲國家，領導人都面臨低民望衝擊，可謂難兄難弟。日本首相岸田文雄正在訪美，但無助提振支持度，最新民調顯示，岸田內閣支持率跌至16.6%，不支持比率則接近六成；南韓總統尹錫悅更糟糕，不僅支持度屢創新低，剛結束的國會選舉，在野黨大勝，淪為跛腳鴨政府。

尹錫悅所屬的國民力量，本來在國會的議席就比在野黨少，現在在野黨更進一步擴張，「朝小野大」愈加惡化，未來執政肯定更加困難。在國內政策方面，尹錫悅轉圜空間少之又少，惟有在外交政策上作主導，全面親美親日，排斥中國。問題是，南韓目前最大的國家安全威脅，並非來自中國，而是來自北韓。而且國內民眾也不是一面倒親美，反美也不在少數。

可以看見，北韓三不五時就大搞導彈試射，今年初便向南韓西部邊境的白翎島、延坪島發射炮彈，嚇得南韓要將當地居民緊急撤離。能夠制約北韓的力量只有中國，若南韓搞好跟中國的關係，其受到平壤挑釁的機率肯定也會少一些。可惜尹錫悅外交手段幼稚，再加上對日本一樣擺出獻媚姿勢，令向有仇日情緒的南韓民眾大為反感。更致命是他的民生經濟政策無一成功，僅國內通脹升溫，連一根葱的價格也大漲，失去農民和基層支持。

反觀日本的岸田文雄，雖然9月擬改選內閣，但暫時仍未有人有力挑戰其黨魁地位。日本親美亦是二戰後的傳統，岸田全面舐美，國內民眾並不反感；而隨着中國國力飛升，連日本一直引以為傲的汽車製造業，也被中國電動車超趕，日本對中國負面觀感與日俱增。岸田和尹錫悅都是欲借外交政策拉抬民望，但日韓民眾對中美觀感不同，前者或可成功，後者則很難藉此翻盤。