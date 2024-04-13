強詞有理：美日搞鬼

日本首相岸田文雄訪問美國，自然離不開中國話題，除了大談所謂的戰略威脅，也少不了台灣問題，白宮國家安全顧問沙利文聲稱美國的方針是確保「台灣有事」永遠不會發生。其實，台灣有沒有事，主要看美日是不是繼續撥火，台獨勢力是不是繼續作死，他們不斷加劇局勢緊張，反指中國大陸單方面改變台海現狀，這種倒打一耙的伎倆未免太拙劣、太可笑。美日政客口口聲聲努力維持和平與穩定，但所作所為無一不是在破壞和平與穩定，台海沒事才怪。

大陸一直強調牢牢掌握兩岸關係的主動權和主導權，並非無的放矢，何時解決、如何解決台灣問題，一切由中方說了算，而不是美日說了算，不管他們如何鬧騰，都改變不了這個事實。美國智庫最近發表一份報告，大意是說如果台海局勢升級，美國聯同G7國家對華實施一系列經濟制裁，中方也有能力反制。道理很簡單，G7成員國對中國大陸的商品依賴超過4,770億美元，在華直接投資資產也有4,600億美元，如果中方受到制裁，必然採取反制措施，彼此都將蒙受重大經濟損失。中方為了統一大業，可以不惜一切代價，美日可以嗎？G7可以嗎？

事實上，G7並非鐵板一塊，除了美日積極介入台灣問題，英國和加拿大搖旗吶喊，其他成員國未必敢跟中國直接對抗，也未必願意放棄中國市場。美國糾集整個西方陣營尚且奈何不了俄羅斯，又怎麼可能迫使中國屈服？俄羅斯愈戰愈勇，證明美西方的制裁威力被嚴重誇大，何況中國綜合實力遠勝俄羅斯，豈會被制裁嚇倒。

任何人都不要低估中國社會的耐力和韌力，面對國家統一的大是大非問題，絕大多數中國人是不會含糊的。馬英九也公開表示，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應深化交流合作，共同傳承中華文化，攜手前行，致力振興中華。言為心聲，這番話應該不只是為了博取大陸民眾的掌聲。

總而言之，解決台灣問題是中國人自己的事，與外人無關。孫子兵法說：「無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」即不要幻想敵人不來，而是要做好準備嚴陣以待；不要幻想敵人不攻，而是要依靠自己無法攻破的實力。換成現在的說法，打鐵還需自身硬，只要中國足夠強大，何懼美日搞鬼。