虛幣糾紛 港男偕黑幫禁錮兩內地漢

【本報訊】本周三晚上7時許，執法部門接獲一名30歲內地男子報案，指他與內地友人來港旅遊，被7名男子禁錮在天水圍天恩路一酒店房間。人員接報趕至，在酒店截獲6名男子，經初步調查後，除事主及其友人，其餘4名男子涉嫌「非法禁錮」、「自稱三合會會員」、「以恫嚇方式作出要求」及「盜竊」被捕；案中另有3名男子逃去。

4人被捕3在逃 據了解，男事主從事飲食行業，2023年12月，他透過Telegram的加密貨幣交易聊天室，認識一名姓陳（30歲）本地男子。

至本月初，雙方因金錢交易問題發生爭執，涉款約8萬元。在事主與友人來港旅行期間，陳男要求會面商討，兩人因此前往該酒店房間與陳男會面。不過，雙方未能取得共識，其後再有6名男子進入酒店房間，他們取走事主旅遊證件後，阻止他與朋友離開。

其後，有人取出3支膠棍威脅施襲，事主感人身安全受威脅下，遂轉帳約值78,000元的泰達幣至陳男的電子錢包，同時事主暗中以另一電話向內地朋友發短訊求救，要求對方報案求助。執法人員接報趕至，拘捕陳男、一名姓單（29歲）男子、一名姓吳（39歲）及一名姓陶（40歲）男子。據悉，陳男無黑幫背景，其餘3人疑有黑社會背景，人員正追緝其餘3人。