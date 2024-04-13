4交通警2小時3爆炒車

【本報訊】被不少市民譏為「道路炸彈」的警察車輛，在兩小時內發生3宗意外！前晚10時46分，兩輛警察電單車先後沿深水埗長沙灣道東行，當駛至長沙灣蝴蝶谷道附近，後車懷疑失控，撼撞前方同袍的電單車，兩名警員登時人仰車翻，幸俱沒有受傷。有途經駕駛人士目睹意外，隨即協助報案，至於事故原因有待調查。

此外，同日晚上11時40分，一名男子駕駛私家車，在駛至屯門青山公路青山段近黃金海岸泊車後，卻發現車尾損毀，其後報案聲稱早前懷疑被一輛警察電單車撞及。至昨日凌晨零時許，一輛警察電單車在黃大仙沙田坳道與黃大仙道交界與一輛的士相撞，意外中幸無人傷。

涉及警車意外頻生 近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。3月29日下午約3時，一輛警車與一輛私家車在駛至尖沙咀梳士巴利道與九龍公園徑交界，有司機懷疑收掣不及，結果導致兩車相撞，意外中，姓彭（30歲）私家車司機報稱腰痛，送院治理。涉事警車則嚴重毀爛。3月20日下午3時11分，一輛警察電單車沿荃灣國瑞路駛出德士古道北時，與一輛私家車意外相撞。一名男警腳部受傷，送往仁濟醫院治理，私家車姓呂（33歲）司機沒有受傷，協助調查後駕車離去。