內河船走私值2000萬藥品 檢壯陽參糖美容針

香港海關於上周二（2日）截查一艘前往澳門的內河船，在船上兩個貨櫃，檢獲約12萬件未列艙單的懷疑受管制藥劑製品，當中包括疑有壯陽作用的人參糖，以及肉毒桿菌針等美容針劑，估計總值約2,000萬元，若然成功走私，料可逃稅逾1,000萬元。海關不排除私梟擬把走私貨轉運至內地，從而逃避相關規管。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，海關船隊根據有組織罪案調查科提供的資料，得悉一艘內河船懷疑進行走私活動，隨即部署區域巡邏船進行監控追蹤。在上周二晚，海上能見度極低，但在嚴密監視及雷達設備協助下，海關掌握目標船隻的航行動態，並在船隻駛近本港西北面水界、並準備離開本港水域前展開追截，其後於晚上約11時25分截停船隻並登船調查。

12萬件貨圖經澳門運內地 當時該艘船上共有4名內地船員，並載有21個貨櫃，關員核對載貨艙單後，對其中兩個報稱載有食品、護膚品、化妝品及乾海味的貨櫃有所懷疑，於是押送該艘內河船至屯門內河碼頭作進一步調查。人員經查驗後，在該兩個貨櫃發現了一批懷疑受管制的美容針劑、一些懷疑含壯陽成分的人參糖等，俱未有列載在艙單上，因此把案件交由有組織罪案調查科跟進。

人員經點算後，在貨櫃內共檢獲約12萬件受管制的藥劑製品及美容針劑，當中的美容針劑包括肉毒桿菌針、膠原蛋白針、透明質酸針及胰島素注射筆等，而該些藥劑製品在付運過程中，並沒有任何溫度監控，因此品質成疑，若然消費者使用該些產品，可能構成健康隱患。

人員又指出，留意到不法分子除了把美容產品混入正常報關貨物內，亦透過修改已報關貨物的數量企圖蒙混過關。海關會追查涉案貨物的來源及最終目的地，相信走私分子有機會透過澳門把貨物轉運內地，再分銷至不同城市，以逃避各地對藥劑製品的嚴密監控。

根據紀錄，在過去兩個月，海關已破獲6宗涉及利用內河船進行走私的案件。海關強調未來會繼續加強風險管理及情報分析，加大海上巡查力度，以及利用雷達系統，密切留意海上的可疑情況，打擊一切走私活動。