打擊詐騙洗錢 共拘1121人涉款22億

【本報訊】今年3月25日至4月11日，執法部門展開打擊騙案及洗黑錢的全港性行動，以涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，拘捕768男353女（14至89歲），相信他們牽涉共952宗案件，涉款約22億元。

其中，執法部門與國家反詐中心進行情報交流，鎖定一個犯罪集團，得悉該集團以金錢利誘內地人士來港開立至少45個戶口，藉此清洗約2.39億元黑錢，當中包括本地在去年10月至今年2月發生的36宗騙案的贓款，涉及2,500萬元。至3月20日，人員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕8名內地男子及一名本地女子，包括3名主腦。

跨境犯罪集團 內地招傀儡 調查顯示，主腦首先在內地招攬傀儡，安排他們分批經不同口岸來港，並且提供住宿，各人留港期間，聽從指示到不同銀行開設帳戶接收贓款，然後再以現金提取帳戶內的款項。當款項累積至一定金額後，他們會到場外交易店，用現金購買虛擬貨幣，從而隱藏及清洗犯罪得益。

而針對網上求職騙案，人員聯同內地部門瓦解一個跨境及有組織性的網上求職詐騙集團。該集團在內地經營兩個詐騙中心，成員會以不同通訊軟件及社交平台，發出大量虛假招聘「拆單推廣員」的廣告，再以特定劇本誘騙受害人「落疊」。與此同時，集團自製多個假冒網購平台，指使受害人到該些假網站作註冊，協助營造高銷量假象。

騙徒甫開始會予受害人「甜頭」，把款項連本帶利歸還，從而誘使受害人存入更多金錢買貨，受害人依言行事後，騙徒便以不同藉口拒絕他們提款，並且逐漸失聯，另一方面則以本地傀儡戶口收取騙款，迅速匯走及進行清洗。

至4月2日至3日，內地部門突擊搜查相關詐騙中心，拘捕11名內地骨幹成員，至於本港執法部門則拘捕10名戶口持有人。初步調查顯示，涉案人士相信與去年3月至今年4月期間，全港至少64宗網上求職騙案有關，騙款合計超過1,000萬元。

另外，執法部門早前發現有不法分子利用「猜猜我是誰」手法，冒充目標餐廳或零售店的公司高層，通過電話聯絡員工，聲稱老闆或公司需要資金流動，要求員工把金錢轉入指定的本地銀行戶口。自去年6月至今年1月，執法部門共接獲79宗同類型案件，受害人的損失金額由2,000至8萬元不等，合計約200萬元。

調查期間，人員發現集團以小量金錢作報酬，招攬在港工作的外籍家庭傭工成為傀儡戶口持有人。人員翻查「天眼」片段，鎖定集團成員身份，並於4月2日至11日突擊搜查港九多個單位，拘捕6男16女。