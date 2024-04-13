的士申加價幅度高 未提升質素 議員斥離譜

市區、新界及大嶼山的士業界要求增加落旗收費及落旗後的跳錶收費，擬議平均加幅分別為16.95%、15.37%和11.68%。立法會交通事務委員會昨日討論有關議題，有議員表示加幅如「開天索價，落地還錢」，指業界不提出如何提升服務質素，令人接受程度存疑。多位議員也表示對加價有保留，指加價後仍有黑的、拒載，提出政府或可強制安裝雲端行車紀錄儀、推行司機駕駛行為準則。

政府文件表示，市區、新界及大嶼山的士上次加價是在2022年7月，平均加幅分別為11.54%、13.02%及13.83%。政府指在撇除通脹後，市區及新界的士的租車司機於去年的每日咪錶收入較2019年的水平高約0.5%至1.1%，而大嶼山的士租車司機的每日咪錶收入則較2019年低約5%。

「開天索價 落地還錢」 航運交通界議員易志明表示，小撮人連累整個行業負責，質疑現時政府執法不力、法庭判決太輕引致，而2023年市區的士收入平均約為兩萬元，行業中位數則為2.5萬元，落後20%，加上還有其他福利差距，導致難以吸引新人入行，稱「牌價咁跌法大家知咩事」。運輸署署長李頌恩表示接下來政府會加強罰則，希望9月實施記分制之後有進一步效果。

不過，議員陳沛良直言加價幅度相當高，如果以通脹率2.2%，加幅如「開天索價，落地還錢」，而行業又不提出如何提升服務質素，令人接受程度存疑，認為的士行業經常將經驗、管理不善的成本轉嫁給消費者，指車隊管理相信只佔行業約不夠20%，詢問仍有80%如何管理。

議員楊永杰也表示對加價有保留，指2022年加價後，的士司機收入有實質增長，反觀基層市民很多收入下跌，認為這個增幅已經「有保障」，而加價後，仍有黑的、拒載等行為，指政府應推行司機駕駛行為準則，反問酒樓老闆、小巴司機等這些群體如何保障。

議員陸頌雄亦表示的士加價一向具有爭議性，稱現時的士司機拒載、濫收車資等行為令市民充滿怨氣，認為強制安裝雲端行車紀錄儀可以杜絕黑的違規行為。李表示的士是個人化服務，其中政策收費和其他交通工具都要有合理差距，而營運費、私隱等亦要考慮。