越南賊黨超市「掃貨」 便利店銷贓

【本報訊】黃大仙區執法部門於本周三進行代號「鐵冕」行動，搗破一個活躍於全港各區的店舖盜竊集團，相信該集團利用少數族裔人士進行盜竊，再把贓物轉售圖利。

調查人員表示，執法部門早前在網上社交平台發現一個社交群組，群組主要成員均為少數族裔人士，而該群組經常出售一些低於市價的貨物，惟透過圖片顯示的貨物價錢牌，相信貨物均從大型連鎖店偷取。人員經分析後，發現一個以越南籍人士為骨幹成員的犯罪集團，集團主腦會控制相關社交群組，分析當時市場需求，再在網上平台招募少數族裔人士，專門從大型連鎖店、超市偷取各式各樣貨物，例如在夏天盜取大量防曬液、太陽油等，轉季時則盜竊大量衣物。

犯罪集團得逞後，會把贓物運送至中型貨倉作臨時儲存，再集合大量貨物一次過運送至大型貨倉，並以3種方式把貨物套現獲利。第一，集團會替貨物拍照，再上傳至社交平台作宣傳，以低於市價發售，當有人感興趣時，集團成員會相約交易地點；第二，集團成員控制3間位於九龍區、已運作約兩年的便利店，並在店內出售贓物；第三，把贓物寄到海外，包括越南當地。

7人落網 4人為假難民 人員分析情報後，鎖定該集團的倉庫及3間涉案便利店的位置，以及掌握骨幹成員的資料，並於本周三於旺角和深水埗區5個目標地點，以涉嫌「處理贓物」及「串謀盜竊」拘捕兩男5女（26至58歲），被捕人士俱為越南籍人士，當中3人持有香港身份證，另外4人持「行街紙」留港，其中包括3名便利店負責人。行動中，人員檢獲超過120萬元現金的犯罪得益，以及約4,000件懷疑贓物，其中有大量日常用品，貨值逾100萬元。