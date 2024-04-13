東呼即應：YouTube宣淫唔知衰 東方第11度檢舉

東呼即應再揭5鹹片 議員擬提質詢促改善 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，色情影片為人詬病，且揭之不盡。東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現5段裸露性器官的影片，包括赤裸新娘、玩火裸女及裸體電視節目等，昨日第11度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視YouTube禍害。至於淫褻物品審裁處前日公告暫定類別第Ⅲ類別（淫褻），至今仍未下架，市民認為89位立法會議員有責任督促政府嚴打YouTube淫風。立法會教育事務委員會主席梁美芬表明會在立法會提出質詢，認為YouTube淫片氾濫或導致部分年輕人心理變態；法律界議員林新強亦認為條例規限網上言行不足夠。

東方近日在YouTube再發現5段色情影片，第一條影片是大膽的婚紗照，一名女子身穿白色婚紗拍攝，鏡頭一轉變成一絲不掛的赤裸新娘，騷首弄姿，胸部及陰部均無打格，又不時自摸身體，在噴水池戲水或手持點火燭台拍攝裸照。第二條影片是赤裸女子在舞台上玩火，她點起兩支火光熊熊的火棒，掃勻身體各處但絲毫無損，全程無打格；之後她張開大腿，半跪在地上表演吞火，陰部全程無遮無掩，甚至用火棒掃陰部及大腿內側，動作誘人。裸女在盤上點火，坐上台上雙腿在火盤上打圈，又不時張開大腿展示陰部。

影片評Ⅲ級仍未下架 第3條影片是裸體電視節目，片中男女演員均赤身露體，胸部、陰部及陽具任睇。期間，兩人玩魔術，在鏡頭前清談均是一絲不掛無打格。第4條片是火辣性感的汽車模特兒拍攝個人照，期間逐一脫去衣服，赤裸裸對鏡頭擺出各種誘人動作。拍攝期間，女模特兒不時自撫，意識淫穢，又穿上SM（性虐待）的約束服裝。最後第5條影片是女子在躺在地上結合繪畫的編舞，但在過程擺出撩人姿態，胸部及陰部均無打格。她先是身穿薄紗，在地上滾來滾去，更張開大腿展示陰部。

此外，東方3月28及4月5日的第9及10度檢舉，共舉報的10條涉及色情及不雅影片，淫褻物品審裁處前日公告，將其中一條涉裸女被粗繩SM綑綁情節的影片，評為暫定類別第III類別（淫褻），亦是東方檢舉以來第二次有影片被評為III級，惟影片未有即時下架。市民張先生認為上述影片算是III級片，指裸露色情的影片正常不應該在這麼大型的平台流出，也需要立法監管色情刊物的產出。陳小姐認為現在網絡資訊實在流通得太快，如不能先行一步，停止這些資訊，愈來愈多年幼的小朋友會接觸到不太正確的觀念。另一名市民吳先生指設置年齡限制像是形同虛設，有心去看的，不夠歲數也能按進去看。

梁美芬指這個不是一至兩宗問題，而是一個整體香港社會都要正視的問題。現在最大的問題是執法，因為罰則無論多高，如不執法，相關人士都是肆無忌憚。在有人舉報的情況下，都不有效執法的話，就應該去申訴專員公署及執法部門的投訴科處理。她又指，法律上所謂海外平台，香港的法律可以禁止，可以提出禁制令，禁止在香港發放有關不良訊息。

規限網上言行不足夠 法律界議員林新強認為，本港是由電影報刊辦以《淫褻及不雅物品管制條例》去規限網上言行，當然是不很足夠，因條例基本上是需要製作者自己遞交，然後再去審批淫褻程度。

這些不雅影片發布者，如伺服器在海外，當然是捉不到而無法禁止，但如在本港發布，相信是可以監控到的，問題是會不會真的用那麼多資源去監控。

東方致函警務處投訴YouTube。 演員在節目中赤裸 東呼即應爆料熱線 赤裸新娘騷首弄姿 模特兒拍攝裸照 東網版面新設計一撳即睇 裸女在舞台上玩火 女子張腿展示陰部