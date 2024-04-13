23萬人未繳稅 涉款208億

【本報訊】新一份財政預算案將薪俸稅及個人入息稅標準稅率調整為兩級制，以用作增加稅收，惟截至2024年2月29日逾期未繳的稅單累計約共23萬張，涉及稅款約208億元，而需罰款5%附加費涉及67億，10%附加費則涉及15億。不過，政府指本港經濟復甦動力有待加強，開源的考量需要兼顧實際情況，以免影響經濟復甦和市民的生活，同時也要維持簡單低稅制的競爭優勢，因此暫不考慮引入消費稅。

根據政府回覆立法會議員提出的特別財委會提問，截至2024年2月29日，評定的補繳稅款及罰款為32.63億元，已全數收回；在2023至24財政年度，稅務局完成追稅的個案預計達268,000宗；而截至2024年2月29日逾期未繳的稅單累計約共230,000張，涉及稅款約208億元。欠款追蹤方面，稅務局就欠繳稅款向法院提出訴訟為672宗，涉及3.77億，而印花稅方面，2022至23及2023至24年度截至今年年2月29日的財政年度分別有10,240宗和9,678宗逾期加蓋印花的個案，涉及的逾期罰款分別為2,400萬元和2,700萬元。

港府暫不考慮引入消費稅 另外，有議員詢問政府會否考慮設立消費稅，政府指本港經濟復甦動力有待加強，開源的考量需要兼顧實際情況，以免影響經濟復甦和市民的生活，同時也要維持簡單低稅制的競爭優勢。因此經考慮這些因素後，政府暫不會考慮引入消費稅。