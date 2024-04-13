外來人才「先免後徵」625宗獲批

【本報訊】政府財政預算案宣布全面撤辣，但早於施政報告時推出針對外來人才的置業印花稅「先免後徵」安排，根據當局回覆議員就財政預算案提出的書面提問，相關措施截至今年2月29日，共收到661宗申請，當中有625宗獲批，及一宗不獲批。同時，「額外印花稅」、「買家印花稅」及按第一標準第一部稅率徵收的「從價印花稅」則徵收了51億稅款，撤銷印花稅後，料刪減相關政府職位後每年大約可節省400萬元。

該一宗不獲批的申請，政府表示原因是由於該外來人才在根據指明輸入人才計劃而獲准許在香港逗留的首日起計，至其申請暫免繳付印花稅當日已超過9年，即超過「先免後徵」機制下的寬免期限，因此有關申請並不符合「先免後徵」機制下可獲免除繳付印花稅的資格。

截至今年2月29日，共有38,007宗住宅物業買賣交易，涉及金額2906億元，而徵收的「額外印花稅」、「買家印花稅」及按第一標準第一部稅率徵收的「從價印花稅」收入合共則為51億，三者分別為約6,000萬，約18億，約33億。

撤辣刪相關職位年省400萬 撤銷住宅物業印花稅後，將失去上述稅收，但為執行住宅物業需求管理措施，稅務局在2021年保留9個有時限職位，為期5年，預計因撤銷所有住宅物業需求管理措施，稅務局可在有關職位時限屆滿後，刪減該等職位，按薪級中點估計的年薪開支計算，每年大約可節省400萬元。

至於印花稅總收入方面，今個財政年度截至今年2月29日，本港印花稅總收入超過449億元，其中不動產的買賣或轉讓佔105億元；租約則佔約6億元；股票轉讓成交單據佔336億元。