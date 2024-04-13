越南女首富貪污千億元判死刑 通緝洲際航天常務副主席同名者

調查文件指，Lam Lee George曾簽署董事會8份會議紀錄，合共向張美蘭批出多筆貸款，截至2022年10月17日的總欠債為53萬億越南盾，抵押資產總值為34萬億越南盾。越南傳媒上月報道，加拿大籍的Lam Lee George和中國籍SCB董事Sun Henry Ka Ziang已藏匿起來，越南公安部門決定分開處理此案，並暫停調查兩人，一旦拘捕他們再繼續調查。

林家禮稱與萬盛發案無關聯

林家禮回應本報查詢時，未有否認他是案中的Lam Lee George，但指他在10年前（即2014年底）已經不擔任SCB的外部董事，至此沒有任何聯繫。他稱自己當時不是管理層，也沒有任何貸款的核批權，強調他和2022年10月萬盛發案（有關2018至2019年期間房地產債券發行及資金使用）沒有任何關聯。