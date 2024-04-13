「全球登報」理念一致 黎智英協助墊支

陳梓華首日作供 透露G20資金行蹤 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案另一認罪被告、法律助理陳梓華，首日以從犯證人身份出庭作供。陳供稱，2019年6月，因全球登報計劃出現資金問題，他經李柱銘找到黎智英協助墊支，黎一方願意墊付最多500萬元。黎智英助手Mark Simon更稱，黎願意提供一切協助，表明如需在《蘋果日報》登報，可先登報後付款。

陳梓華昨晨穿黑色西裝出庭，他步向證人台時，黎智英雙手合十。陳梓華供稱，2019年6月，他在名為「G20公海群組」的Telegram群組，見到李宇軒說，雖然全球登報計劃眾籌金額達標，但因不能即時提取，故需要有人墊支。有群組成員建議找黎智英協助，有人建議可以透過李柱銘找黎智英，因眾所周知，李跟黎關係要好。之後，有人將李柱銘的電話號碼放上群組。

稱經李柱銘穿針引線 陳梓華憶述，他聯絡上李柱銘後，向對方解釋資金問題，稱需要300萬元過渡貸款，並問對方可否聯絡黎智英。過了些時間，李致電陳梓華，說黎智英已知悉此事，初步看來黎「OK呢件事」，着陳聯絡黎的助手Mark Simon。

陳同日聯絡到Mark Simon。對方稱，登報計劃符合他們政治主張，他們願意墊支不多於500萬元，而這筆錢不能經他們任何人的手，希望直接付款予報章。Mark Simon又說，「Jimmy」願意提供一切協助，如果他們需要在《蘋果》登報，可以先登報後付款。以陳理解 ，Jimmy是指黎智英。

指可先登《蘋果》後付款 就着全球登報計劃，陳梓華稱，李宇軒會把報館發票傳給他，他再將發票交予Mark Simon，付款後，Mark Simon會把收據傳給他，他再交給李宇軒。相關報章包括英國《衞報》等。庭上展示相關收據，顯示付款方包括LAIS Hotel Properties Limited及力高顧問有限公司。最終，Mark Simon一方墊支約150萬元。「G20」活動在13個國家、共20份報紙登廣告。

陳梓華續說，登報行動後，他問李宇軒是否已收回眾籌的錢，惟李一直沒回覆，加上Mark Simon曾問過「啲錢幾時返，有冇時間表」，陳梓華遂決定跟李宇軒簽署借據。陳把3個分別屬香港、台灣及加拿大的銀行戶口資料給李，着李把款項轉帳至其中一個戶口。Mark Simon說過，3個戶口均屬他的老闆。至2019年7月，Mark Simon稱，他基本上是在執行他的老闆的指示，又說他及黎智英認為，「G20」計劃符合他們的政治理念，他們亦非常滿意成果，將會在經濟、人脈及傳媒上，為未來文宣活動提供協助。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案是日審訊重點