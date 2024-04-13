奪命火惹關注 賓館業促正視劏房安全

【本報訊】佐敦華豐大廈日前發生3級火警致傷亡慘重，該大廈有多間賓館及劏房，引來關注。香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍昨日表示，近年旅館業條例收緊，加上民政事務總署及消防處監管，賓館有嚴謹的消防和電力標準，反觀全港或有20萬人居住劏房「無王管」，「樓宇安全、消防安全，完全係一個問號。」要求社會先正視劏房問題。

旅館條例收緊 已有嚴謹監管 李嘉龍指出，本港約有逾千間賓館，提供近9,000個房間，每日可接待約兩至3萬名旅客，但只能坐落於舊式商住大廈，希望政府可以在維修方面提供津貼或誘因。李又稱，近年因應旅館業條例收緊限制，例如規定賓館不能命名為酒店、限制賓館可容納人數、加強無牌經營罰則等，若大廈公契訂明不能用作商業用途則不會獲得續牌，故因公契問題而不能續牌的賓館情況亦有所增加。

他續說，不同大廈視乎情況賓館數量不一，需要考慮到大廈結構、走火通道等，才能決定賓館數目及可入住人數。他補充指，民政署及消防處亦有監管旅館，包括不能明火煮食、間隔牆須達防火標準等，設有嚴謹的消防和電力標準。

對於外界討論賓館問題，李嘉龍反指全港劏房「無王管」，引述油尖旺區議員指單是華豐大廈已有100間劏房，但政府未有監管，也沒有發牌制度，質疑其樓宇安全、消防安全。他又指劏房的生活環境惡劣，4至5人家庭居住面積僅得數十平方呎，社會應先正視劏房問題。