華豐大廈仍未解封 災民歸家無期

【本報訊】本周三佐敦華豐大廈3級火警釀5死40傷，傷者中仍有5人危殆，而早前在鬼門關徘徊的7個月大女嬰和另一名女傷者，她們的情況俱有好轉，情況轉為穩定。起火大廈至昨日仍未解封，當局繼續開放梁顯利油麻地社區中心供災民棲身。

至於華豐大廈外續拉起封鎖線，多名執法人員及民政處職員在場駐守。大廈正門位置擺放多張膠椅，供居民在場輪候登記，再由人員陪同返回單位執拾個人財物，惟有居民因輪候時間過長等安排問題鼓譟。

走廊假天花崩塌 電線外露 其中一名居於9樓的女住戶，在昨日上午9時許已在場等候，惟苦候至中午仍未能上樓取回日用品。她無奈稱，原本早上要上班，惟因等候太久而需告假，她又不滿有人員態度惡劣，着其「要等就等」，根本無助解決問題。

另外，根據大廈居民提供的照片及片段，顯示在經歷火劫後，大廈內有電線外露，一、二樓樓層走廊昏暗，假天花塌下，部分單位燒至面目全非，防煙門亦被打開。至於相信是首先起火的天井範圍則已熏黑，雜物四散；走廊的假天花亦告崩塌而電線外露。消防處人員於昨日上午約11時返回現場，帶同3D掃描器等設備進入大廈，繼續搜集火場內環境狀況等數據和證物，以便進一步調查火災成因。另外，當日義助救人的地盤工獲建築工會嘉許。