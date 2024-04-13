明目張膽 廟街兩食肆無牌營業兩年

【本報訊】油麻地廟街一帶有兩間食肆長期霸佔道路做生意，引起噪音、衞生及阻街等問題，早已被食物環境衞生署扣到無分「釘牌」，惟仍公然無牌營業最多長達兩年。食環署已向法庭申請封閉令，並於昨日到兩店張貼「擬申請頒發封閉令的通知書」。

食署昨才貼擬申發封閉令通知 涉事兩間食物業處所，分別為位於廟街29至35號地下C-D鋪的「廟街小廚」及A鋪的「聯發小廚」，均屬無牌經營，加上長期霸佔行人通道和馬路，造成嚴重阻塞及環境衞生問題，對鄰近居民構成極大滋擾。在2022年7月至今年3月期間，食環署共接獲437宗有關該兩間食肆的投訴，並針對其違規情況，同期共進行132次突擊執法行動，共提出306宗檢控。

食環署指出，一直就該兩間食物業處所的嚴重違規情況採取執管行動，並調配人手加強執法力度，惟兩間食肆仍然持續無牌經營及阻塞公眾地方，故認為必須根據《公眾衞生及市政條例》向法庭申請封閉令，封閉相關處所，以徹底終止其違規情況。食環署人員昨已把「擬申請頒發封閉令的通知書」張貼於涉事處所的當眼處，亦隨即向食肆負責人和處所擁有人派遞該通知書。封閉令申請於上月提出，聆訊定於本月30日進行。

油尖旺區議員楊子熙指該處情況惡劣，現兩店霸佔的位置愈來愈大，行經該處時須在餐桌間穿插，憂阻擋救援通道。議員陳凱欣認為，兩食肆明目張膽地持續違法，建議食環署參考此前就環境衞生、店舖阻街等問題，作一系列的法例修改。