增強大眾信心 餐具供應商演示 紙飲管浸水1.5小時仍具硬度

【本報訊】環保署昨日舉行管制即棄塑膠新法例記者會，並有環保餐具供應商出席及介紹非塑膠類餐具及用品，他們指，不同材料製成的餐具在價格方面有不同，價差可達2毫2仙，但使用上與傳統塑膠餐具相若。有供應商表示，部分符合法例的餐具會比傳統塑膠餐具貴一半，但相信產量上升會令價格下降。昨日介紹的環保用品有蔗渣餐刀、100度水溫仍不變形的紙湯匙及可以浸泡一個半小時仍具硬度的飲管等。

售賣符合條例的餐具供應商代表之一黃先生稱，早在去年12月尾，已有星級酒店、大小食肆等，向他們訂購餐具及其他符合條例的用品，目前共有約50至60間公司訂購，包括各類餐具及其他用品。當前主要銷售的餐具分為3種材質，價格由高至低分別是竹製（3毫8仙）、甘蔗渣製（2毫8仙）以及木製（1毫6仙）。他還指，自己目前購入塑膠餐具價格是2毫至3毫。他並即場演示以環保餐刀鎅肉一點無難度，他還透露，有醫院曾向他們訂購餐具，出於安全考慮，該醫院最終選擇由甘蔗渣製成的環保餐具。

另有餐具供應商代表韓女士表示，他們的環保湯匙在水溫100度時放入，即使水溫降至室溫，仍可保持不變形或輕微變形，但亦只是像受潮的狀態。紙製飲管也可以在冰水或常溫水中大面積浸泡一個半小時後保持足夠的硬度以使用。韓還表示，湯匙在完全乾透後甚至可恢復至原本硬度，但她不建議市民重複使用，因餐具可能有色澤變化及有味道。

產量上升可減成本 韓女士還指出，環保餐具暫時較傳統塑膠餐具貴的主要原因是原材料價格及製作過程複雜，例如甘蔗渣纖維製成的餐具可能會較傳統塑膠貴約50%，但當生產量大的時候，有望減低費用，她估計，可能今年還做不到產量大到攤低成本而降價，不過相比4年前一支湯匙要6毫，現在僅兩毫，日後也有望降低價格。