未完成批改 清潔工錯誤棄置試卷 科大數學系學生無辜重考

【本報訊】科技大學數學系一箱試卷因後勤安排失誤，被清潔工錯誤取走棄置，當中第1至11題已完成批改，但第12題則因此無法批改。學系相關教學助理重新草擬第12題，並安排學生補考，除補考外考生亦可選擇以第13題所獲分數提升20%至38%計算，形容學生今次是不幸地受影響。科大證實數學系因人為失誤，遺失部分答卷，會就保管和處理試卷等程序制訂方案，防止同類事件再發生。

科大編委會在社交平台發文表示，科大數學系於本月9日發出電郵通知MATH1014課程L5班的學生，指一箱試卷因後勤安排失誤，被清潔工錯誤取走棄置，當中第1至11題已完成批改，但第12題則因此無法批改，受事故所致，該班學生將無法查閱試卷第1至11題的批改內容，惟可透過數學系評分系統得知有關分數。

學生稱「麻煩棘手」 編委會指出，根據校內系統顯示，L5班共有132名學生，又引述受影響學生指安排「麻煩棘手」，但無奈之下須倉促重新準備應試。亦有學生認為影響不大，指「橫掂都唔識」，並遂戲稱將決定「擺爛」。而有修讀相同科目的同學透露，該題佔全卷十多分，又指MATH1014採用絕對評分模式，亦是不少主修課程的必修科目，影響甚大。

科大回覆查詢時指已知悉相關事件，證實因人為失誤，遺失部分答卷。數學系經了解情況後，為公平起見，已為受影響學生安排補考，並就保管和處理試卷等程序制訂方案，防止同類事件再發生。