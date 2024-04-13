製宣傳節目刊物 辦展覽講座 校外推廣國教 本年度開支料1280萬

【本報訊】民政及青年事務局回應議員特別財委會的書面提問時提到，當局與公民教育委員會緊密合作，通過不同的渠道和多元的方式，在學校以外及在社區向市民大眾推廣公民和國民教育，例如向符合申請資格的團體提供資助以舉辦公民和國民教育活動、就相關主題製作宣傳節目、刊物和舉辦展覽及講座等，有關開支過去幾年逐年增加。