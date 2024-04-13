中小學生自殺率升 教育心理學家反流失
【本報訊】教育局向立法會特別財委會提交的最新文件中披露，去年學童自殺個案呈上升趨勢，共接獲32宗中小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，較上一年的25宗增7宗。文件中亦披露過去5年中小學有精神病患的學生人數，同樣現升勢，當中以中學較為嚴重，由2018/19學年的450人大增至2022/23學年的1,610人，增幅逾兩倍，單計上學年已增加320人；而小學精神病患學生人數亦由2018/19學年的150人增至上學年的370人。文件中亦指出，教育局工作的教育心理學家人數去年有流失的情況，由2021/22學年的92人減至2022/23學年的79人，上學年亦只有3人入職。
教育局指，當局通過醫衞局、教育局和社署的跨部門合作，在全港中學推行以學校為本的3層應急機制，與學校、家長和社會各持份者攜手合作，及早識別和支援有高風險的學生，目前機制的實施期延長至本年底。
撥款近億 提升抗逆能力
另外，當局亦鼓勵學校採用全校參與模式，根據防止學生自殺委員會建議的「普及性」、「選擇性」、「針對性」3個層面，促進學生的精神健康，以及加強支援有精神健康需要的學生。上年度的有關開支約為8,700萬元，而本年度有關開支的修訂預算約為9,100萬元。
另外當局亦於去年底向所有公帑資助中、小學及其家長教師會提供「校園•好精神一筆過津貼」和「家長學生•好精神一筆過津貼」，以協助他們舉辦與支援學生精神健康有關的活動或購買服務或用品。兩項津貼的開支共約8,000萬元。
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