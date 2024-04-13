中小學生自殺率升 教育心理學家反流失

【本報訊】教育局向立法會特別財委會提交的最新文件中披露，去年學童自殺個案呈上升趨勢，共接獲32宗中小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，較上一年的25宗增7宗。文件中亦披露過去5年中小學有精神病患的學生人數，同樣現升勢，當中以中學較為嚴重，由2018/19學年的450人大增至2022/23學年的1,610人，增幅逾兩倍，單計上學年已增加320人；而小學精神病患學生人數亦由2018/19學年的150人增至上學年的370人。文件中亦指出，教育局工作的教育心理學家人數去年有流失的情況，由2021/22學年的92人減至2022/23學年的79人，上學年亦只有3人入職。