上水站13歲女跳軌亡 家屬認屍悲愴

患情緒病一年 近日曾透露死念 患有情緒病需要覆診的13歲女童，在前晚深夜被發現在港鐵上水站跳軌，遭一列駛至的列車猛撼後捲入車底當場身亡。死者親友趕至了解，驚悉噩耗後悲慟不已。據了解，死者跳軌前，曾向兄長發訊，表示「下輩子還會做你妹妹」、「你不要再賭博了」等。人員在場檢獲遺書，經初步調查後，相信事件無可疑。事故中，一名港鐵職員懷疑跌倒受傷，需要送院治理。東鐵綫粉嶺來往羅湖站及落馬洲站一度暫停服務。

早上覆診 深夜發訊訣別兄長 前晚深夜11時03分，執法部門接獲港鐵上水站職員報案，指發現一名女子在東鐵綫往金鐘方向的月台墮軌。救援人員接報趕至，經檢查後證實事主當場死亡，遂把其遺體移離路軌，其後舁送殮房並待剖驗確定死因。人員在場檢獲遺書，經調查後證實事主為一名13歲女童，其親友接報後趕至現場認屍，其中一名女子悲痛不已，需由親友扶持安慰。

據了解，墮軌身亡的女童與家人居於上水太平邨，患有情緒病一年需要覆診。女童近日曾透露不開心及有尋死念頭。事發當日早上，女童由家人陪同覆診，醫生表示她情況穩定。其後，女童相約一位同在醫院覆診的病人在馬鞍山晚膳。至當晚10時40分，女童兄長接獲訊息，表示「下輩子還會做你妹妹」、「你不要再賭博了」、「家裏很辛苦」、「我就是個累贅」。

港鐵職員按煞車掣時跌傷肩 人員在場沒有發現打鬥及掙扎痕迹，經初步調查後，相信案件沒有可疑。事故期間，一名港鐵職員在跑往按動煞車掣時，懷疑跌倒致肩膊受傷，他清醒由救護車送往北區醫院治理。據了解，上水站往金鐘方向月台已展開閘門工程，車頭及車尾位置已安裝閘門，惟月台中間部分仍未完成。港鐵表示，由於有人進入東鐵綫上水站路軌範圍，東鐵綫粉嶺來往羅湖站及落馬洲站一度暫停服務，事故妥善處理後，東鐵綫服務於昨日凌晨逐步復常。

荃灣16歲少年墮樓 送院不治 另外，昨日下午4時許，執法部門接報，指有一名16歲少年由荃灣沙咀道墮樓，飛墮至一間連鎖快餐店對開。救援人員接報趕至，即場替其急救並由救護車急送仁濟醫院。

事主親友接報趕至醫院了解，得悉少年情況後一臉憂戚，有親友更緊握雙手冀事主大步檻過。事主其後被轉送至瑪嘉烈醫院治理，惜最後不治。

執法人員封鎖現場，地面遺下事主的眼鏡及一隻鞋，經初步調查後，相信事主從沙咀道237號一天台墮下，人員在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。