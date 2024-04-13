英文卷開考 留意時事答題料得心應手

【本報訊】中學文憑試（DSE）英文科卷一及卷二，即閱讀理解和寫作昨日開考。兩份卷考題主要圍繞香港傳統文化、時事等議題。有英文科主任認為難度及題型與以往相差不大，而且題型較貼近學生生活，若考生有閱讀及留意時事，應該得心應手；亦有部分具挑戰性，「可能未必做得晒」。

卷一必考的A部分兩篇閱讀材料，分別探討政府砍樹的好壞，及榕樹的「靈性」文化；B1文章講述傳統小販，例如麵粉公仔小販、雨傘維修師等；B2文章則探討日常生活中「偽科學」。而卷二寫作考題分作兩部分，第一篇考生需寫一封租住酒店後的投訴信；第二篇去年八題選一題作答，今年只可四選一，分別是探討香港「少子化」原因、「以音樂家身份用網誌講述如何吸引聽眾」、「向雜誌投稿表述你對公園及店舖歡迎狗隻內進的立場」，以及「以一夜爆紅的網絡紅人身份向學校雜誌講述你的經驗」。有考生指今年B1部分比以往難，又表示寫作題目減少或會增加競爭。

問題有明確指示作答方向 廠商會中學英文科主任彭小靜老師指，今年難度與以往相若，考生有閱讀及留意時事的話則有助理解文章內容。例如香港風季常見的樹木倒塌問題；B1部分亦有不少問題明確指示作答方向。對於有考生認為往年題目較易，她認為去年題目較貼近考生，今年若考生對香港舊有文化不熟悉，理解文章時或有困難。她又表示部分填充題，考生需留意答案詞性，否則有機會「啱變錯」。而較難的B2部分，她認為對考生有挑戰性。文章中有不少非日常使用的難字，而且有題目要求考生理解作者想法，對考生閱讀及作答速度有一定要求，她坦言考生「一般未必做得晒」。

至於卷二方面今年可選題目減少，彭老師覺得分別不大。因為題目多為考生熟悉的格式及切身議題，第一部分的投訴信、第二部分的「撰文投稿」（Letter to editor）是中學常教格式，而且第一部分有列出明確方向，如酒店內的設備，供考生參考；而且不少考生於疫情期間有租住酒店經驗，時下流行的社交媒體亦是青少年熱門話題，相信題目與生活有關會更易發揮。相比起往前的「太極」、「監控員工」等題目，考生更為了解。

彭小靜老師