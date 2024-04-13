一連兩日監考易登入難 玩殘4萬DSE學生

數據處理亂龍 試場今起停用 考試及評核局耗資900萬元研發的第二代公開考試支援系統（PESS2），在今屆香港文憑試中一再甩轆，玩殘4萬考生！該系統是考生以「報到易」報到，監考老師則以「監考易」點名，本意在於簡化監考程序，但本周四（11日）第一日考主科中文就已經冧機，監考程式「監考易」未能正常運作，考評局即日更新程式，誰料翌日即昨日的英文科卷一閱讀卷開考時，系統再次故障，而且「報到易」及「監考易」同時出現問題，考務人員及考生均未能登入，仍須用人手紙本點名。考評局昨晚立即叫停「監考易」系統，並為事件致歉。

稱涉大量照片 堵塞系統 考評局秘書長魏向東昨晚在記者會上公布系統冧機原因，指超過八成考生可順利使用「報到易」報到，惟當監考人員用「監考易」後，或因當中涉及大量照片等令流量上升，以致系統出現堵塞，令不論「報到易」及「監考易」都不能使用。為了接下來的考試更加暢順，加上問題可能要一段時間才能解決，今日起會停用「監考易」，監考人員以人手方式去檢查考生身份。魏指以往不少試場都用此方式，應該不受影響，惟對於監考人員做多工作，帶來一定不便表示抱歉。他向考生及老師家長表示，考試一定會順利進行。

監考員須填考生出席表 公開考試總監麥勁生指，考評局今日將向考場派考生編號、座位號碼點名單，監考員須填寫考生出席記錄表，並透過平台輸入記錄。算答卷也會用人手方式，當答卷數目正確後，試場主任須寫告書及經校內外監考員簽名核實。

耗時3年 900萬研發系統 翻查考評局過去年報，2021/22的年報中提及考評局在2021年底開始研發第二代公開考試支援系統 （PESS2）。魏向東在記者會上透露，「監考易」及「報到易」兩個程式合共用了近900萬元進行研發，但未能透露有關承辦商。考評局又指，應用程式的壓力測試在一個半月前完成，亦用了比考生人數多的流量進行測試，指當時結果給予足夠信心，認為可應付考生，惟必須承認主科開考後兩日流量增加，出現了預料之外的問題。

昨日應試的考生關同學就認為人手點名更有效，擔心使用「報到易」後忘記關機，影響考試。他更指「報到易」連續兩日都出現問題，入到考場寧願直接關機，以免影響自己。而李同學就認為有關安排無必要，考生報到時要開手機登記，開考又要關手機，其實就算程式正常運作，亦只方便考場人員，考生反而會感到困擾。他同樣認為考生有機會登記後忘記關機，引來誤會；又稱考英文科卷三亦「預咗用唔到」程式登記。梁同學亦指昨日應考卷一時程式仍能使用，但考卷二時就停留在登入畫面，無法登入。

議員鄧飛指出，暫時所見是「監考易」出現問題，停用應可解決問題，「報到易」可以繼續讓考生使用。他質疑承辦商其實有沒有能力製造一個足以應付全港考生的系統，現在發生如此大的意外後，認為考評局應視乎合約內容作出追究，他續指會在短期內聯絡考評局進行商討，以找出改善方法。

程式停留在登入畫面，無法使用。（伍萬庭攝） 政府電子系統甩轆