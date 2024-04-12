笑看天下：得過且過 執法不力

佐敦一幢樓齡60年，除住宅外，還有賓館、劏房、中醫館、教會、健美中心甚至「一樓一」等嘅舊式商住大廈，周三早上近8時，大廈低層大堂突然起火，其後火勢夾雜濃煙，迅速蔓延至其他樓層。現場火勢猛烈，火警升為3級，大火約於兩個半小時後被救熄，造成至少5死40傷，傷者中8人危殆。

呢場奪命大火再次揭示本港樓齡達50年嘅舊樓隱患，而本港有近9,000幢呢類舊樓，由於欠缺管理，一向亂象叢生，一旦發生火警，必然大鑊！今趟慘劇顯示大廈存在消防安全等問題。事實上，當局唔係唔知，只係執法不嚴，拖得就拖。

該大廈參加咗市區重建局嘅5項資助計劃，包括樓宇更新大行動2.0（第二輪）及消防安全改善工程資助計劃（第二輪）等，並獲該局發出原則上批准通知書；該大廈法團提交申請表至今已逾3年，仍未展開工程。

有區議員稱，港府曾於2018年向涉事大廈發出強制驗樓令，惟至今仍未有遵從。更早些係屋宇署於2008年曾向法團發出消防安全指示，要求華豐大廈提升至切合現代要求嘅防火保障，包括更換防火門、以耐火物料圍封非緊急設施及提供符合耐火能力嘅固定窗等，可嘆係至今未有遵辦。

有消防顧問表示，起火層樓位於1、2樓大堂，但有死者喺7至8樓梯間被發現，反映熱力及煙霧經樓梯向上傳，造成「煙囪效應」，推測遇事樓層嘅防煙門有可能遭改裝、有破損或逃生期間冇關好，令熱力和煙霧「攻上去」。當然，還有千千萬萬個可能，例如大廈走廊長期堆滿棄置雜物。有關半世紀舊樓嘅潛在隱患，本報早已一再提醒當局不能得過且過，無奈當局執法不力，以致悲劇一再發生！