橫眉冷看：兩地價格愈拉愈遠

市區、新界和大嶼山的士又申請加價，加幅為12%至17%不等。的士車主和司機想加價，總有百般理由，是對抑或不對，可謂清官難審，筆者無意跟他們作口舌之爭。我只想提醒的士業界，也提醒香港特區政府，內地大灣區跟本城只是一河之隔，但當地服務良好，物價穩定如恒，大量港人正被吸引過去。反觀香港，近年的服務素質不見得有改善，物價卻不停猛漲，長此以往，不但外面的遊客會裹足而不入，就連本地消費者，也會逐漸投到別人的懷抱去。

新冠疫情爆發前，深圳出租車的起錶價是10元人民幣，如今事隔4、5年，價錢依舊。有一次筆者在深圳乘出租車，跟司機談及這個話題，並替他們叫屈，我說：「香港的士車費加了又加，你們的車費卻如如不動，未免太不公平，業界應積極向政府反映意見才對。」豈料對方答曰：「千萬別加價，維持現狀最好，如今的網約車發展很快，行業競爭激烈，咱們出租車再加價，就沒生意了。」

如果依照香港的士業界的提議，市區的士落旗價將加至港幣32元，新界和大嶼山的士則加至28元。然而，深圳河對岸，出租車的落旗價卻一直是人民幣10元，深港兩地的價格愈拉愈遠，怎會不促使大量港人，湧到內地消費呢。

香港的士就算要加價，也應先嘗試改善服務。到日本旅遊，當地的士車費並不便宜，但乘客甚少抱怨，皆因日本的司機們敬業樂業，往往把車外擦得晶亮，車內亦收拾停當，客人得到的，是舒適、安全和滿意的服務。不像在香港，好些的士司機玄壇般的面口，對顧客愛理不理，尤有甚者，更會蓄意繞路和濫收車資。乘罷一程車之後，乘客換來的，每每是一肚子火。