睇錯路牌跟錯隊 4車齊逆線

【本報訊】近日網上瘋傳一段約36秒的「車Cam」短片，顯示於本周二（9日）清晨近5時，沙田出現4車逆線行駛的「奇景」。畫面所見，拍片車輛當時沿大埔公路沙田段中線往火炭方向行駛，當駛至沙田火車站對開，迎頭有兩車由沙田鄉事會路逆線轉落大埔公路再駛出快線，拍片車輛司機見狀，慌忙扭左軚閃避。

適時，一輛市區的士及另一車「跟錯大隊」，尾隨該兩車加入逆線行列，齊齊逆線駛落大埔公路。拍片司機目睹此情此景，連忙減速停車，以免發生意外。由於4車逆線難得一見，鏡頭外的車內人士不禁詢問：「點解逆線啊，喂？」另一人聞言則回應：「行錯路，黐×線」，並嘲笑犯錯司機的大意鹵莽，影片至此結束。至於該4名逆線司機駛至何處始「知衰」掉頭則不得而知。

網民質疑改路指示不清 有網民看畢片段，質疑行錯路司機「全部都盲？冇人睇地線，冇人睇路牌？」「笑死我，想睇埋後Cam」、「這是凌晨4點飛車黨？」「最想知佢哋喺邊度出番去」，但亦有人替司機的逆線行為「解畫」，認為情有可原：「改路改到咁，一個盲毛帶頭後面又跟住」、「改路指示不清晰，害死人！」

翻查資料，為配合大埔公路（沙田段）道路擴闊及加建隔音屏障工程，本月9日凌晨1時至上午5時實施臨時交通安排。當中大埔公路—沙田段（南行）前往城門隧道公路及青沙公路的受影響車輛，將改經沙田路（東行）、源禾路（南行）及沙田鄉事會路（西行）；至於沿火炭路及源禾路（北行）前往大埔公路—沙田段（南行）的受影響車輛須改經源禾路（南行）及沙田鄉事會路（西行）。