郵包報關稱琥珀閃粉 藏值7100萬毒品

德國抵港 收貨男落網 香港海關於本周二（9日）透過風險評估，在香港國際機場檢查兩批由德國空運到港的貨物，由於貨物的X光影像有異，經查驗後在報稱琥珀的貨物中發現多個尼龍袋，內藏同樣以膠袋包裹的真琥珀和懷疑氯胺酮（俗稱K仔）；同時又在報稱閃粉的貨物發現69樽粉末，其中29樽疑為K仔。兩批懷疑毒品共重129公斤，總值約7,100萬。人員同日展開監控遞送，在旺角區拘捕一名報稱無業的收貨男子，並搗破一個毒品包裝及分銷中心。

調查人員表示，海關當日檢查一個報稱裝載238公斤琥珀原石的郵件，該批貨物以紙皮箱裝載，在X光機檢查下，發現其影像密度不一，代表箱內有不同物質組成。關員打開紙皮箱檢查，發現箱內載有38個白色尼龍袋，每個袋以獨立封條紮緊封口，其包裝手法並不尋常。關員逐一檢查尼龍袋，發現尼龍袋均裝有兩個透明膠袋，分別裝載不規則的啡白色及奶白色顆粒物，經毒品測試後，相信該批奶白色顆粒物為K仔，其重量多達100公斤，市值約5,500萬元。

其後，海關再檢查另一個同由德國付運、報稱載有108公斤車漆用閃粉的紙皮箱郵包，同樣留意到X光影像有密度異常情況。關員隨即分拆紙皮箱內8個細箱，並於69樽不同顏色的粉狀物內，檢出29樽呈白色粉狀的懷疑K仔，其重量共約29公斤，市值約1,600萬元。

旺角破包裝分銷中心 關員經跟進調查後部署監控遞送，當日下午在旺角區，拘捕一名報稱無業的外籍收貨男子，另於附近一處所內檢獲電子磅、𠝹刀及多個大型行李箱，估計是用於包裝和分銷毒品。初步調查顯示，疑犯在3月31日入境本港，並自4月6日起租用上述處所，相信販毒集團剛開始成立分銷網絡，今次行動已搗破該集團，不排除稍後有更多人被捕。