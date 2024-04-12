首辦機師商管學位 最快2026年畢業

【本報訊】為培訓新一代航空人才，香港都會大學與香港國際航空學院昨簽署合作協議，推出本港首個可同時獲取工商管理學士學位，以及香港商用飛行員執照的課程。首批畢業學生最快在2026年完成課程。

都大與航空學院合作 都大自2022年起，與航空學院合作開辦「航空服務管理榮譽工商管理學士」課程。由下學年起，該課程將增設「見習機師」專修範疇，學生完成學位的同時，可透過航空學院為期14個月的見習機師培訓課程，取得商用飛行員執照，期間分別在香港和美國接受地面理論課程及飛行訓練；預計首批學員將於明年5月起接受培訓。

相關課程是4年制，每年學費9.5萬元，若學生在第3年課程選擇接受見習機師培訓，則要額外支付74萬元學費。航空學院表示，課程旨在培育更多本地年輕人，但歡迎內地及海外學生；若每年學生在100人內，在資源上完全有能力應對。航空學院續指，將與香港航空、香港快運航空、大灣區航空及香港貨運航空合作，為學生安排初步面試配對，航空公司有機會優先有條件取錄學員。