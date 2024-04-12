中文科閱讀卷 教師：難度與去年相若

【本報訊】香港中學文憑試（DSE）當中，被譽為死亡之卷的中文科閱讀及寫作昨日開考。卷一閱讀理解中，考一篇白話文及兩篇文言文。廠商會中學中文科主任何嘉泳及簡慧貞認為今年閱讀卷的整體難度與去年相若，甲部的問題較為直接，考生有溫習應不難解答，而當中佔分較多的《師說》、《岳陽樓記》都是核心文章，考生應有充足認識可應付相關問題。乙部的作家李娟或會較少考生認識，而且描寫了農村、遊牧的生活，考生或較難代入，不過整體文章的意思並不難理解。至於《世說新語•任誕》及《東坡志林》，她們認為出題不算特別深，在句譯輔助下應能處理。

指卷二不困難易得分 卷一中的白話文文章為中國當代女作家李娟所寫，收錄於散文集《遙遠的向日葵》中的《繁盛》。作者生於新疆，散文敍述自己一家在阿勒泰烏倫古河南岸耕種向日葵的生活經歷，刻畫其母與邊地人民的堅韌辛勞，亦表達出對環境的擔憂及生存的疑慮。

至於卷二寫作方面，何嘉泳及簡慧貞認為甲部實用文寫作並不困難，只需針對討論內容作延伸，學生只要言之成理便可取得不錯分數。乙部命題寫作三選一作答，題目為「我最想尋回的一件玩具」、「無愧的選擇」，以及對「遵守是誠信的表現」與「有時放棄諾言也是負責任的行為」兩個說法的看法。

在乙部命題寫作當中，「我最想尋回的一件玩具」是借物抒情，何嘉泳指留意到不少考生都選擇此題，估計因考生都有經歷童年，較為熟悉。惟她認為此題要高分亦不容易，考生所描寫的玩具必須具回憶意義，以難尋回，作答時可從文化失落、精神層面上立意，方能高分。

另外，由於卷三聆聽及綜合能力卷取消，實用寫作改於寫作卷考核，答題時間增至2小時45分，甲部實用文寫作考生須援引資料撰寫一篇書信，說明美化校園計劃如何幫助學生成長，以及鼓勵學生支持。