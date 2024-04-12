監考易出閘故障 徒增試場工作量

DSE臨時改用紙本登記 學生老師谷氣 香港文憑試首個核心科中文科昨日開考，考生應考中國語文卷一（閱讀理解）及卷二（寫作）。當局今年採用第二代公開考試支援系統（PESS2），考生以「報到易」報到，監考老師則以「監考易」點名。不過多所學校昨早均反映「監考易」系統故障，致考務人員未能登入，須臨時改以人手紙本記錄考生。考試局為事件致歉，承認「監考易」程式運作時系統處理大量數據流量表現未如理想，但今日監考老師仍會使用「監考易」系統為考生點名。

石硤尾廠商會中學負責文憑試的老師廖瀚文表示，考生使用「報到易」簽到後，監考員登入「監考易」時卻出現問題，監考老師最後以紙本方式進行點名。他續指，考生在以「報到易」點名後已關閉手提電話，所以對考生影響不大，該校已向考評局通報事件。

議員朱國強促請考評局盡快調查事件及修復系統，並進行壓力測試，確保系統可靠安全後，始重新全面運作，減輕前線考務人員的工作量。

考生黃同學表示，昨早考卷一閱讀時使用「報到易」無問題，但考卷二寫作時卻未能登入，最後用紙本作點名，他認為當局投放資源製造一個系統結果失靈，認為有點「多此一舉」。他又認為其他科亦應用傳統紙本作登記，「會順暢啲，唔使個個攞住個手機掃完再熄機。」

至於兩份試卷，他認為閱讀卷「篇文就睇得明，啲字就寫唔明。」特別是文言文亦看不懂，而卷二亦沒有足夠的時間寫完。

馮同學表示，她卷二寫作選擇了第一題「我最想尋回的一件玩具」作答，她針對玩具的特別、充滿的回憶及陪伴的成長階段，又表示能夠完成寫作卷，認為不算難寫。不過她認為卷一閱讀較為困難，尤其是文言文部分的兩題長問題，「理解唔到佢點去通達事理。」

更新程式 今照常使用 考評局指，「監考易」程式昨日未能暢順運作，因為系統處理大量數據流量時表現未如理想，引致監考員未能順暢地使用程式的不同功能。該局正全力跟進事件，適當更新程式，改善數據流量處理，今日考試會如常舉行，考評局已通知學校最新的相關安排，包括試場主任可在今日早上7時半登入PESS2，並安排技術員更新「監考易」程式至最新版。