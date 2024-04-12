去年47教師釘牌 18人涉性罪行

【本報訊】教育局早前表示，2023年有47名教師被取消教師註冊，當中主要干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行。教育局昨日回覆議員特別財委會問題時披露，47人當中涉及性相關罪行的個案有18宗，佔38%，而師生戀的個案有3宗，佔6%。當局又披露2021年至2023年與性相關罪行而被釘牌的教師數字，3年間逐步上升，分別由兩人增至7人，再增至18人，人數節節上升。

師生戀佔3宗 當局續指，十分重視學生的福祉，時刻提醒學校在人事聘任及相關事宜上加強管理措施，以防範不合適人士出任教職員。教育局提醒，學校聘任教職員時應向教育局查詢其教師註冊資料、查閱應徵者前任僱主發出的服務證明書、要求準僱員進行性罪行定罪紀錄查核等，加強把關的工作。學校亦必須在員工管理方面履行監察及支援的角色。

另外，當局亦一直從不同渠道收集有關教師涉嫌違法、被捕或失德的個案，包括學校作出的通報、公眾投訴、報章/傳媒的報道等。即使教師沒有干犯任何罪行，如證實教師有失德或違反專業操守的行為，教育局亦會嚴肅處理。