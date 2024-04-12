VR治心理創傷 放鬆走出陰霾

【本報訊】創傷記憶影響可大可小，社會福利署臨床心理服務科於2022年成功研發一套技術，運用虛擬實境（VR）協助曾經歷創傷人士整理創傷記憶和走出陰霾，至今已有110人先後使用並進行評估，發現體驗VR後的平均壓力水平，較治療面談開始時明顯降低，逾80%人滿意結合VR心理治療體驗，同意該套系統可令自己更快及容易放鬆；調查又指，若比較以往放鬆方法，近80%人指更喜歡偏向使用並樂意結合VR心理治療。

可重溫VR場景紓壓 服務使用者需在臨床心理學家的指導下，戴上VR眼鏡及可量度情緒狀態的智能手帶，然後在系統選擇合適的VR場景構建個人空間放鬆及平靜身心，期間臨床心理學家可透過智能手帶，實時掌握使用者壓力和情緒變化，以及他們對治療的反應，以給予更有效的支援。

服務科更另設手機應用程式，予使用者在日常生活期間亦可配合紙板VR眼鏡，重溫過往已建構的VR場景，紓緩壓力和負面情緒。社署指，現時服務科共有8套VR眼鏡及相關系統，其中兩套作後備之用，以及約1,200副眼鏡；而截至今年3月底，社署臨床心理服務的輪候時間介乎8至12星期。

使用者之一的李先生指，早年與妻子出現婚姻問題，自此脾氣變得暴躁，其中一次更發生嚴重衝突，7年前需被轉介接受心理治療。惟在治療期間發現，原來他在成長過程中有着不同創傷，譬如童年因學業問題遭父親體罰、被中學老師羞辱，以至父親離世，故即使長大後，內在的悲傷仍未能釋懷，致他本人難以控制情緒，更因而患上抑鬱。

直至2022年7月他接觸了VR心理治療，在過程中想起童年讀書時一不開心便經常到訪的湖泊，故亦從系統預設的VR場景挑選了一個360度的真實湖泊影片，體驗後發現能夠迅速沉浸於影片內，並感受到一份內在平靜，非常舒適自在，坦言其效果與平時需單靠自己的回憶想像明顯較好及快捷。