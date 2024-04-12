東呼即應：的士飄移逗乘客 老的哥撐拐杖驚嚇

【本報訊】的士業界臥虎藏龍，網上流傳一段影片，只見片中有的士司機響胎扮飄移，逗得一車遊客樂不可支。另有網民拍到，有年老的哥雙手撐着拐杖開工，令人關注當局究竟有否正視的士業界問題。

近日網上流傳一段影片，有香港的士司機遇上來自內地的乘客，疑似響胎扮飄移。雖然目測車外景物的移動車速，跟某些健步如飛者「用Turbo腳」快速步行相差無幾，但難得的是乘客「畀面」，左一句「有體『燕』」，右一句「我第一次坐飄『賢』的車」，司機大哥亦相當「識做」，即管「響少少輪胎」，但求旅客有個愉快體驗。

另外，有網民拍到，一名頭髮灰白、目測超過60歲的士司機，雙手撐着拐杖，一步一停地行上的士開工，令人嘩然。不是年齡歧視，但身體機能的確會隨年齡增長而打折扣，過去亦有不少涉及高齡司機的意外。

須認真審視業界問題 《東呼即應》認為，無論黑的也好，老司機問題也好，港府是不是有必要認真審視的士業界問題呢？別一派只知出了事便來「深表關注」，又或者「致以慰問」。人工高、福利好的港產官僚，應否平日便做好管理工作，抑或只滿足於將自己當作聊天機械人？