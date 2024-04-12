議員倡政府資產市場化 恐爆後遺症

【本報訊】近年香港面對千億財赤。立法會昨通過更積極地管理好政府的非金融資產的議員議案。有議員指香港步入高齡社會，日後醫療社福開支大幅增加，本港有結構性財赤不是沒有可能，但當局只有一項政策就是發債融資，惟發債非好辦法「只係將個問題留畀下一代」，促成立基金管理政府非金融資產。不過身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀卻對此表示保留，指政府過去將資產市場化，都出現有不少的後遺症，包括領匯。

財赤發債 「問題留畀下一代」 議員楊永杰指，近年本港出現財赤，政府只有一項政策就是發債融資，惟發債是「將問題留畀下一代」，建議政府成立基金管理政府非金融資產，因為目前由政府管理的非金融資產均出現不少問題如房委會街市等，相信商業管理為出路之一，認為可帶來收入和就機會。議員黃英豪則指出近年香港面對複雜的政商環境，促政府採取多元化資產以增加非金融收入，舉例指政府有多條隧道、公路和橋樑，建議整合起來成立基建信託基金或新公司或將其上市集資或IPO，不但可提升管理水平，達致多贏情況。他又建議政府檢討收入低的公用項目如郵政局，相信可考慮公私型合作。

議員葉劉淑儀指政府過去將資產市場化，但有不少的後遺症，舉例政府當年將屋邨全向賣予領匯，立法會至今仍收到不少投訴，又稱有人質疑港交所上市以謀利為先，令不少中小企上市緩慢，因此市場化不一定符合公眾利益。

另一議員謝偉銓則相信要為穩定本港財政作出貢獻，未必需要將資產出售或者再融資，單是管理好政府轄下的各個基金及公司，善用好政府擁有的土地同物業，已經可為庫房帶來更大收入。

謝又提到市民和議員不時批評政府大花筒和濫用公帑，政策局對部分機構在管控開支和有效運用資源上的關注度明顯不足。

而政府有不少資產年年蝕錢，不時要納稅人注資救亡，或者借政府錢就「一去冇回頭」，例如海洋公園。