下屆立會選舉擬電子化

【本報訊】立法會政制事務委員會完善選舉實務安排事宜小組委員會昨日舉行會議。會上多名議員要求政府進行選舉電子化，直言香港作為創科中心，如果技術上仍未能做到電子化「說不過去」。另有議員指建議規定選舉投訴實名制，指以往選舉不少人都以投訴作為攻擊對手的主要武器。政府回應重申對下次選舉全面電子化好有信心。

議員狄志遠要求政府盡快完成電子化，指香港作為創科中心，如果技術上仍未能做到電子化「說不過去」，促下一次選舉達全面電子化。政府回應指同意要善用資訊科技，強調雖然過程中「跌跌撞撞」，但不會影響使用資訊科技的決心，會小心之餘努力前行。他又對下次選舉全面電子化好有信心。

議員李鎮強同樣關注電子化安排，問到政府能否就選舉申報設應用程式，如在智方便加入申報功能，讓參選人可以只透過一部手機便可以作出申報。他又問到當局能否以提交社交網站上選舉廣告網站連結，代替提交截圖，以方便參選人。政府回覆指，正研究全世界的選舉安排，期望來屆立法會選舉可讓社會有更好的選舉體驗。

倡統一處理投訴 採實名制 另一議員謝偉俊指以往選舉，以投訴作為攻擊對手的主要武器，建議由中央統一處理所有投訴安排，而非交由執法部門，不同區域的執法情況會有所不同，又建議採用投訴實名制。政府回應指統一處理投訴安排可以再作研究。

議員周浩鼎指出，過去有市民因忘記回覆政府有關選舉的信件而被取消選民資格，盼政府「人性化」處理事件。政府回應表示，選舉事務署正就此加強工作，會嘗試以電郵或電話多次聯絡相關人士，然而法例並沒有規定選民一定需要向選舉事務處提供電話或電郵，故選舉事務處只有透過信件形式聯絡選民。