調查：43%市民撐樓市全面撤辣

【本報訊】《2024年印花稅（修訂）條例草案》前日三讀通過。而香港中文大學香港亞太研究所最近進行的一項電話調查結果發現，逾四成市民支持政府全面撤銷樓市辣招（即取消住宅物業的額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅），五成多市民認為撤辣對穩定樓市略有幫助。

該調查是在2024至25年度財政預算案公布後，於2月29日至3月19日晚上進行，結果顯示，43.6%的受訪者支持政府全面撤銷樓市辣招，表示不支持的有16.0%，回答「普通/一半半」的則有33.1%。對於全面撤銷樓市辣招對穩定樓市有多大作用，超過一半受訪者回答「略有幫助」（53.0%），17.0%的受訪者認為「頗有幫助」（12.7%）或「非常有幫助」（4.3%），另有25.1%認為「完全沒有幫助」。 調查亦詢問了受訪者對現時住宅樓價的看法和對未來一年住宅樓價的預期。80.2%的受訪者認為現時香港住宅樓價水平過高，14.4%覺得合適，只有0.9%認為過低。

逾兩成人指現時為買樓時機 對於未來一年住宅樓價走勢的預測，45.1%的受訪者估計樓價將會和現時差不多，認為會下跌的有30.7%，預料會上升的則有17.5%。在那些估計樓價將下跌的受訪者中，較多人認為樓價將下降半成至少於一成（40.5%）或一成至少於兩成（27.4%）；而預料樓價會上升的受訪者中，較多人認為樓價將上升半成至少於一成（34.3%）或一成至少於兩成（30.0%）。

有22.9%受訪者認為現時是買樓合適時機，覺得並不是合適時機的受訪者佔63.5%。卡方檢定顯示，兩次調查的百分比分布呈統計上的顯著差異，今年覺得並不是合適時機的比例（63.5%）較去年（56.1%）調查上升7.4個百分點。

51.9%的受訪者表示，家庭在房屋方面的支出，包括供樓費用、租金、差餉、管理費、維修費等的負擔頗重（34.6%）或非常重（17.3%），認為不太重和完全不重的則分別有33.9%及11.0%。與去年的同類調查相比，覺得負擔不太重和完全不重的受訪者比例合共上升了5.7百分點（分別為2.0及3.7個百分點）。卡方檢定顯示，兩次調查的百分比分布呈統計上顯著的差異。

此外，約八成（80.2%）受訪者認為擁有自置物業頗重要（41.0%）或非常重要（39.2%），只有14.9%受訪者表示不太重要（12.4%）或非常不重要（5.6%）。與去年的同類調查相比，認為擁有自置物業非常重要或非常不重要的受訪者比例分別上升了5.5及4.2個百分點；而表示頗重要或不太重要的比例，則分別下降了5.5及1.1個百分點。卡方檢定顯示，兩次調查的百分比分布呈統計上的顯著差異。