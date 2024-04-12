言論不當革職 女教師覆核案本月裁決

【本報訊】任教於官立中學的女教師，於2019年反修例風波期間，被指在私人Facebook帳戶上發表「黑警開OT」等貼文，最終經紀律聆訊後遭政府革職。教師於去年入稟高院提出司法覆核，指局方決定不合理，干預言論自由，要求法庭裁定局方將她革職的決定無效。高院法官高浩文早前批出許可進行司法覆核，案件昨開審。申請方指貼文談及的「黑警」意指使用過度武力的警員，未必構成仇恨言論。法官最終決定將於4月26日或之前頒布書面裁決。

申請人是譚玉芬，答辯人是公務員事務局局長。據入稟狀指，譚於事發時任教於賽馬會官立中學。2021年8月，公務員紀律秘書處通知譚，會就她在2019年6月中至同年9月，於Facebook發表的不當言論展開研訊。2022年10月，研訊委員會作出裁定，判定譚的作為，未能達到作為老師的預期標準，使政府聲譽受損，構成行為不當，並於年7月將譚革職。

辯指不涉仇恨煽暴 申請方昨指，紀律聆訊時，委員會考慮的是譚在其個人Facebook帳戶發表的8個貼文，並裁定屬仇恨言論和煽動暴力。申請方指譚在私人帳戶發貼，評論涉及公眾利益的議題，言論自由應受保障，否則會產生寒蟬效應。申請方又指相關貼文並不涉及仇恨言論或煽動暴力，並舉例指貼文所指「黑警」，是單指濫暴警員，貼文稱「黑警死全家」亦只是用以宣洩憤怒，故認為譚不應被革職。案件編號：HCAL 1304/2023