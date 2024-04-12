發煽動貼文 香港獨立黨洋成員囚5年

【本報訊】居於英國的葡萄牙籍男子，替曾在英國註冊成政黨的「香港獨立黨」營運多個社交平台，被指屬該黨的骨幹成員，並於2019年起共發布42則貼文，宣揚港獨及要求廢除《中英聯合聲明》等。該男子於前年來港探親被捕，被控串謀煽動他人實施分裂國家罪，並於早前在區院認罪，法官練錦鴻昨判處被告監禁5年。練官指被告利用社交平台宣揚港獨、扭曲歷史，且妖魔化中國政府。練官指涉案貼文發布為期28個月，可見並非一時失去理智的所為，案情實屬嚴重。

官：持續28個月 非失理智 涉案41歲葡萄牙籍被告黃煡聰，曾在香港任音樂教師。他被控於2020年7月1日至2022年11月1日期間，與其他人串謀煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家和破壞國家統一的行為。

案情指，自2021年11月起執法部門在網上發現多個網上平台及社交媒體，以「香港獨立黨」的組織名義建立頻道。該些網上平台被發現張貼大量分裂國家文宣。該黨於2015年註冊成英國政黨，要旨為支持港人爭取自決，就建國及重返英聯邦提供協助，並要求英國終止《中英聯合聲明》。該些平台平均有數百甚至過千人追蹤。案發時該黨於網上平台張貼共42則貼文，宣揚將香港從中國分離出去。

涉案貼文上亦列出該黨多項特定活動，包括在英國駐港領事館外示威等。2022年11月被告入境香港時被捕，警誡下稱受人所託替該黨管理該些網上平台帳戶，聲稱對貼文內容不知情。法證檢驗被告手機後發現與該黨的Google帳戶建立了連結，並且可以登入該黨的多個社交帳號，手機內亦存有被告為該黨主席的名片。案件編號：DCCC 210/2023