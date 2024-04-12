李宇軒：涉違國安勢落鑊 拒停游說工作

自爆偷渡計劃 赴英前先經台灣捷克 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨於西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供，並接受辯方盤問。李說，由於他覺得北京認定他是政敵，無論如何他都會被捕，因此決定在國安法生效後亦不會停手，繼續其游說行動。他又大爆當初的偷渡計劃，打算抵達台灣後，乘捷克代表團的飛機到捷克，再轉飛英國倫敦。李宇軒作供完畢，本案另一認罪被告、法律助理陳梓華今天會出庭作供。

審訊昨踏入第58日，擁有本港執業資格的新西蘭御用大律師Marc Corlett，續代表黎智英盤問李宇軒。李宇軒稱，2019年6月至2020年7月1日期間，他曾經辦眾籌全球登報行動，亦曾在港接待美國參議員Rick Scott、英國國會議員Bob Seely等人，當時李相信自己的行為是合法。另外，李宇軒同意，他更新「重光團隊」或對華政策跨國議會聯盟網站前，沒跟黎智英或黎的助手Mark Simon討論。

指陳梓華稱以軍助訓勇武派 李宇軒續指，約於2020年6月30日，他讀過國安法條文後，便傳訊息給英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），說條文比想像中差，又謂根據條文，裴倫德已經犯法。李宇軒進一步解釋，國安法條文含糊，用字「好闊」 ，而且具域外法權，他預期條例會用於政治敵人。被問到為何不停止游說行動，李供稱，他覺得北京會「搬龍門」，一般市民不會知道「紅線」劃在何處。他當時認為，北京或已認定他是政敵，即使他停手都會被捕。最終，他決定繼續游說行動。

李宇軒續供稱，陳梓華曾向他提及，陳的勇武隊伍牽涉721白衣人事件、2020年邊境爆炸案，陳又提到「搞中聯辦」、「做咩咁快玩槍」。李又稱，他和陳梓華曾談及，如果國際游說推到盡，就開始組織流亡政府；如將勇武推到最盡，就要成立軍隊。陳梓華更曾說，有以色列軍隊幫忙訓練勇武隊伍。李稱，他不知道陳的說話「有幾認真」。

辯方之後就李宇軒偷越邊境一事提問。李宇軒說，他在2020年8月被捕，之後獲執法部門保釋。獲保釋外出後，陳梓華向他說可以安排「走鬼」，即離開香港。隨後他便用「鬼機」跟他人聯絡。聯絡他的人都用假名。有人建議他用反跟蹤程式，亦有人提供「安全屋」業主資料，及提供替換衣物。同月23日凌晨，他收到訊息，說安排了車輛讓他到布袋澳，同時向李提供船家資料。之後，有人說已將他的資料交予台灣陸委會，指示他到台灣後投案。由於當時有捷克代表團到台灣，當李抵埗並獲釋放後，如果趕得上，就乘捷克代表團飛機到捷克，再飛往倫敦。

李宇軒在控方覆問下表示，以他理解，法律助理陳梓華「嗰邊」，包括黎智英及其助手Mark Simon，以及LAIS Hotel Properties Limited、力高顧問有限公司和Chartwell Holding Limited。李宇軒昨午作供完畢；而案中已認罪的陳梓華，今日會以從犯證人身份作供。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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