次輪輸入2982航空外勞 地勤最多

【本報訊】航空業輸入勞工計劃第二輪申請審批完成。運輸及物流局表示，是次計劃共輸入2,982名航空業外勞，其中獲批最多外勞的工種為地勤人員，在1,213宗申請中，有1,184人獲批，獲批率高達97.6%；其次為機坪服務員，有549人申請545人獲批，成功率達99.2%。另外，10項工種中，有7項全數獲批，包括飛機拖車司機、飛機維修技工/技術員等。

10工種7項全數獲批 航空業輸入勞工計劃第二輪申請審批完成，當局於昨日已向所有申請人發信通知申請結果。是次計劃輸入外勞總數共2,982人，當中以地勤人員最多，有1,184人；其次為機坪服務員及機艙工作員，分別有545人及263人。

另外，10項工種中，有7項全數獲批，分別為飛機維修技工/技術員（192人）、牽引車司機（212人）、倉務處理員/貨站服務員（140人）、機械/升降台操作員（152人）、客戶服務員（148人）、飛機拖車司機（10人），以及維修員（136人）。

運流局表示，計劃第二輪申請期為上月13日至26日，期間有27間合資格申請配額公司，申請共3,035個輸入勞工配額，涵蓋計劃下所有10個工種。