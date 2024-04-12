環團促落實生產者責任制 源頭「減費」

【本報訊】垃圾徵費一跪再跪兩度延期，近日再掀延期爭議。有環保團體上月招募45個家庭，參與一周的垃圾徵費公民實驗，發現家居垃圾中一半為外賣餐具及商品的包裝。若家庭不做回收，每月需付40至60元。團體認為大部分垃圾能透過轉用重用包裝、餐具等方法減少，促請港府如期推行徵費之餘，把握機會加快落實生產者責任制，推動由上而下的源頭「減費」，打破「企業生產，市民埋單」。

50%家居垃圾屬外賣產品包裝 綠色和平「垃圾徵費先行先試」公民實驗招募的45個家庭，他們需將垃圾分為3類，包括外賣餐具、即棄包裝及廚餘、紙巾等一般垃圾，均扔在派發的指定袋，並拍照和紀錄。團隊分析後發現，參與家庭一星期平均購買近3次外賣，一半家居垃圾屬於由外賣及產品的包裝垃圾，當中20%為即棄膠刀叉及膠碗等外賣餐具；30%屬物流公司包裝、薯片袋等包裝垃圾。

垃圾費方面，即使不做回收，兩人家庭平均每月需繳費40元，外賣及包裝垃圾佔當中21元，而3至4人家庭每月料需付約54至60元。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，外賣餐具及包裝需市民「埋單」，未來付費棄置或負責回收並不公平，認為要扭轉情況，當局應利用垃圾徵費18億元專款，增撥資源推廣方便的重用借還系統、落實源頭減包裝政策，令市民買蘋果時毋須思考如附帶發泡膠托的處理方法，助社會減廢、市民減費。

譚又認為垃圾徵費有必要如期落實，稱「香港人大多是deadline fighter」（將需要做的事情延遲至最後一刻的死線戰士），強調現時社會已熱烈討論徵費，商界、市民紛紛設法減廢，已成良好趨勢，擔心一旦落施日期一拖再拖，社會便會「洩氣」，難一鼓作氣地改變習慣。