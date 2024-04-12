垃圾徵費 配套唔夠議員促押後

憂淪綠在崎嶇 倡分階段推 立法會昨討論垃圾徵費計劃押後至8月1日實施的附屬法例，會上大多數議員均認為政府應押後垃圾徵費實施日期，憂「會引起社會嘅混亂，甚至更多市民嘅抱怨同投訴」，又指目前配套不足「綠在區區」變成「綠在崎嶇」，要求政府不應讓8月1日這個日子限死，促先行先試，試好後再作出改善，「先易後難」分階段實施。政府指目前回收網絡覆蓋超過全港八成人口，又重申重視民意，因此推出先行先試。

議員陳凱欣重申，政府不應讓8月1日這個日子限死，當局過往亦有押後，如今進行先行先試便試好後再作改善，相信「逐步逐步」可以抵壘。陳指出垃圾徵費原意是好，然而當政策落地時政府卻愈解愈亂，更有人質疑政策「離地」，只着重方便管理，非真正有利於環保，例如當局建議市民用普通膠袋裝廚餘再放進指定垃圾袋，即變相多用膠袋亦不環保。

指被迫跨區回收 她又指出目前香港回收配套不足，「市民喺無選擇之下要硬食垃圾收費」，惟目前私樓回收配套不足，以有99座大樓3萬多名居民的美孚新邨為例，指該區卻沒有綠在區區回收設施，流動回收點的開放時間卻與上班族上班時間重疊，市民被迫跨區回收，遇上天雨問題「綠在區區」只會變成「綠在崎嶇」。

立法會環境事務委員會主席劉國勳認為過去多年香港社區回收配套未做好，一時間社會尚未準備好，雖然政府有推出先行先試，而施行規模太少，擔心數據無法反映現實。他又指先行先試亦有出現不少混亂，以及參與率低的情況，認為如果試點都出現如此多的問題，待全港實行，適應期可能要更長。劉認為當局可以考慮分階段實施，舉例指膠袋徵費，在2009年推出後都用多年時間分階段實施。

另一議員狄志遠則指出可持續發展是環球共識，香港作為國際城市自然要作出努力，故不贊成擱置，認為只令垃圾繼續推去堆填區，強調政府不能面對困難時迎難而上，將嚴重打擊政府的管治威信。

試點參與率參差 環境及生態局局長謝展寰指，政府十分重視民意，當局亦聽到市民和業界的聲音，因此推出先行先試，讓政府務實地作出下一步部署。他又解釋當局希望審慎檢視垃圾徵費可能遇到的問題，所以試點不能太多，目前環保署已就每一個試點成立專隊，記錄流程和大眾遇到的意見。

謝又承認目前先行先試計劃中的三無大廈住戶參與率參差，只有約兩成至五成多人有使用指定袋，未來將進行問卷調查收集持份者的意見，又重申目前回收網絡覆蓋超過全港八成人口。