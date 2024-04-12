洪水橋4級火 42小時始撲滅

【本報訊】本周二（9日）下午約1時，元朗洪水橋洪雅路一個房協地盤發生火警，據悉起火位置屬地盤地庫，由於現場存放大量建築材料及風煤樽，因此加速火勢蔓延，當晚火警升為4級，期間地盤內兩個天秤更有倒塌風險。消防接力灌救，最終在昨晨6時許包圍火勢，並於約7時發出停止動員訊息，火警燒近42小時始被撲滅，慶幸地盤內共152名工人於火警當日疏散，事件中無人受傷。

消防處總結滅火行動，指整個行動中共派出201輛消防車、14輛救護車及741名消防及救護員，當中包括煙火特遣隊及災難應變救援隊，並由6隊煙帽隊開動8條喉射水灌救，以及出動無人機和滅火機械人等協助救援。行動中，消防隊伍主要由新界北總區各消防局組成，並無影響其他總區消防人手，消防員在撲熄大火後，仍然留守現場射水降溫，以防地盤死灰復燃；屋宇署人員經檢查地盤內的天秤結構後，相信沒有即時危險。

災場大量風煤樽 加劇火勢 消防指出，今次救火面臨重重困難，起火面積超過5,000平方米，而且火場內有大量金屬及木製支架，整個環境形同迷宮，加上現場擺放大量風煤樽，更令火勢異常猛烈，地庫內布滿濃煙，溫度高達攝氏500度以上，人員難以進入火場，初時只能在外圍射水降溫。消防處持續採取風險評估，於前日下午開始控制火勢，隨即由防衞性滅火策略改為主動性滅火策略，派員從不同位置進入地庫滅火。

由於地盤內設有兩個第二類危險品儲存所，消防將調查有關危險品的存放情況是否涉及違規，屋宇署亦將派員跟進及評估地盤結構，有關復工日期有待確定。此外，就火警原因調查及善後工作，執法部門採取的臨時封路措施仍然生效，地盤一帶洪元路、洪雅路及洪平路需要封閉，並隨調查進度適時調整，呼籲駕駛者留意交通情況。