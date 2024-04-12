維修鬧分歧 平台堆滿易燃物

【本報訊】佐敦華豐大廈前日發生三級大火，引發各界關注舊樓結構安全及消防安全等。有地區人士直言，曾與大廈法團溝通，惟遵從命令及做大維修也出現分歧，最終沒有執行相關要求。也有大廈業主向本報反映，華豐大廈的平台堆滿易燃物品，居民曾多番向管理處投訴均不獲受理。

居民屢投訴管理處不受理 屋宇署曾在2018年向大廈發出公用部分強制驗樓法定通知，註冊檢驗人員去年建議需進行修葺工程。但油尖旺區議員葉傲冬昨日出席一個電台節目指，在2017至2018年期間，曾與華豐大廈法團溝通並請民政處協助，但法團內部有爭拗，就是否遵從命令及做大維修也出現分歧，最終拒絕區議員協助，令他們錯失這宗個案，他強調已多番提醒法團要遵從屋宇署命令。他又強調，舊樓小業主在揀選工程顧問不時有困難，例如招標過程發現工程價格昂貴，而另一嚴重問題是大廈內有很多劏房。

建築測量師何鉅業在同一節目亦指，近年政府已推出不同資助協助舊樓業主進行維修，亦有技術支援，但始終資助有上限，過程當中，業主就誰作牽頭及金錢問題，出現障礙及拖延。他贊成由政府介入先代辦工程再追回費用，不過全港舊樓眾多，不可能要求政府代辦數千幢樓宇的維修。

華豐大廈一名業主彭小姐昨日向本報投訴，指今次起火源頭是平台，但大廈平台被堆積大量雜物及易燃物品，當中疑似有漂白水，她多次向管理處投訴均不受理。