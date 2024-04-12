賓館違消防例 多年照續牌

華豐大廈奪命火 揭巡查敷衍之過 日前發生奪命大火的佐敦華豐大廈，目前共有35間持牌賓館，提供超過200間房間。大廈被揭多年來無遵循相關指示，進行消防及樓宇改善工程，惟多年以來當局均照續牌予大廈內賓館。有議員直斥情況荒謬，質疑當局未有認真巡查大廈內部，而同區有其他舊樓均有大量賓館經營，猶如「計時炸彈」，大大影響本港旅遊形象，促請當局積極巡查執法之餘，亦要研究為高齡舊樓經營賓館設限。

佐敦華豐大廈樓齡60年，屋宇署表示，分別於2008年及2018年向大廈業主立案法團發出消防安全指示，要求大廈提升防火保障，以及強制驗樓法定通知，但大廈均未有遵從。該署指，大廈法團曾於2015年及2020年聘任顧問公司處理消防安全指示，並於2019年10月及去年4月兩度委任註冊檢驗人員處理強制驗樓通知，相關檢驗人員於去年5月向署方提交報告，建議需進行修葺工程，包括更換防火門、提供逃生樓梯防護門廊，以及根據《消防安全（建築物）條例》進行改善等。

根據《旅館業條例》，若當局基於《消防條例》、《建築物條例》等規定，認為處所不適合用作酒店或賓館，則可拒絕相關續牌申請。議員江玉歡表示，大廈16年來無遵從當局指示改善消防設施，期間大廈內30多間賓館的牌照卻照續無誤，直斥情況匪夷所思，質疑當局巡查工作馬虎，「10幾年來應該都續咗好多次牌，點會唔知（大廈消防問題）」？

根據民政事務總署牌照事務處資料，華豐大廈共有35間持牌賓館，分布於1至15樓，可提供234間房間。此外，油尖旺區不少舊樓均有大量賓館，例如一幢有135間持牌賓館，大廈曾於2017年9月18日接獲強制驗樓通知，至今仍未執行。另一幢規模更大、有239間持牌賓館，大廈於去年3月31日接獲強制驗樓及驗窗通知，但均未遵從。江玉歡質疑，這些舊樓各類硬件環境欠佳，且在設計上恐難容納大量賓館的龐大人流，一旦發生火災，後果不堪設想，「（華豐大廈）成60年樓齡，點解可以容許咁多賓館經營」？

如計時炸彈 損旅業形象 她指出，不少旅客均會出於價錢原因，選擇入住這些賓館，「見賓館有牌諗住信得過」，今次意外恐對本港旅遊形象造成打擊，建議當局嚴格巡查及執法之餘，亦應考慮增加規管，規定為舊樓的賓館房間數目設限，甚至不能經營賓館，「好似對於30、40、50年既舊樓，容許既賓館房間數目應該遞減」。

旅遊界議員姚柏良則指，舊樓的違法劏房問題不但蠶食賓館業界生意，更構成眾多安全隱患，呼籲當局要強力打擊。