佐敦3級火 訂婚情侶雙亡

大廈擅改結構 防煙門損毀更難搜救 佐敦華豐大廈3級火警釀5死40傷，死者中除兩名六旬男子，另有兩名來港工作、據悉業已訂婚的印尼籍情侶，其餘一人為菲律賓女子。慘劇後，有災民憶述火劫仍猶有餘悸。消防指出，涉事大廈曾改動內部結構，甚至存在私自改動，造成救援困難，加上有樓梯防煙門損毀等致令濃煙迅速擴散。執法人員於昨晚在大廈天井檢走包括燒毀的塑膠物品等證物，有消息指根據初步調查，起火源頭疑在大廈一樓天井，該處存放一批清潔工具和大量膠袋，不排除有煙頭燒着垃圾膠袋導致火勢迅速向上蔓延。

6傷者仍危殆 女嬰轉嚴重 截至昨晚，火警中仍有6名傷者危殆，至於早前命懸一線的7個月大女嬰，情況已由危殆轉為嚴重。當局目前已掌握4名死者的身份，包括69歲男子曾慶偉、66歲男子黎嘉倫、24歲印尼籍女子Bregita Thalia Phang，以及懷疑逃生時墮斃的23歲印尼籍男子Ricky Saniar，其餘一名為56歲的菲律賓女子。

據悉，24歲女死者Bregita Thalia Phang與23歲男死者Ricky Saniar是情侶，兩人在2018年相識，彼此情投意合，並於早前訂婚準備「拉埋天窗」。Bregita與Ricky俱持香港身份證，目前以工作簽證來港，於九龍區一間五星級酒店工作。根據資料，Bregita任職酒店餐飲部，2021年入行時只是兼職，其後轉任全職，並在去年12月成為餐飲部初級領班；Ricky隨同Bregita加入該酒店，去年2月任職調酒師實習生，至12月轉為合約制調酒師。

可惜，無情火劫奪去兩人寶貴性命，其中Bregita疑因吸入性損傷及燒傷致死，Ricky則懷疑逃生時墮樓斃命。兩人死訊傳出後，不少親友在他們的社交專頁留言，除了對悲劇表示惋惜，亦感激他們過往帶來的歡樂和溫暖，祝願死者早日安息。

至於另一死者曾慶偉，據了解他早年移民，近日返港旅遊，詎料命喪火場。昨日上午約11時，曾男的表姐等親友，以及兩名印尼籍男女死者的親友，分別抵達富山公眾殮房認屍。

另一方面，起火大廈仍未解封，有市民特地到場擺放鮮花悼念。民政處於前晚安排旅遊巴，從梁顯利油麻地社區中心接送災民返回大廈，各人分批登記後由人員陪同上樓，執拾物品另覓居所暫住。昨日凌晨零時許，一名疑患高血壓及有心臟病紀錄的女住戶，等候上樓期間突感不適，送院治理。

有住在大廈14樓的女住戶憶述逃生經過，表示打開大門時只見滿目濃煙，幾乎無路可逃，她一度擔心會葬身火海，期間她遭濃煙嗆到，故需入院治理。此外，程女士是10樓一單位業主的女兒，她批評大廈業主對驗樓、消防檢查等不太上心，加上大廈內有多間賓館經營，部分防煙門被打開，走火通道更擺放垃圾桶及床具等雜物構成安全隱患，儘管她已多次投訴，惟對方卻敷衍了事。事發時程女士不在大廈，但其行動不便的九旬母親與外傭需在屋內待援。

消防處九龍南分區指揮官林建軍昨晨在電台節目中指出，涉事大廈曾經改動內部結構，單位有不同間隔，增加了樓層人數，尤其是未經申請的私下改動，增加了救援難度，或對火警傷亡數字有所影響。他又指，今次起火範圍主要在大廈一、二樓，現場有不少塑膠物質，甚至有燈箱被燒熔，加上大廈有膠袋堆積，產生大量濃煙及有害物質。

林補充，大廈3條樓梯當中，其中一條在火警時近乎沒有濃煙，逾百居民經此樓梯逃生；惟近正門入口的一號樓梯受濃煙影響，甚至有防煙門損毀，造成煙霧較大。翻查紀錄，消防對上一次巡查華豐大廈是今年2月9日，當時並無發現有問題，惟今次救援過程中，發現大廈消防設備無有效年檢，有需要會採取進一步執法行動。另外，消防處就今次火警成立的專責小組正展開調查，利用科技收集現場環境數據，同時對大面積火場進行探測，冀及早查明火警成因。

疑天井起火 煙蒂焫着膠袋 在昨晚8時許，執法人員在華豐大廈一樓天井，檢走包括膠桶，以及燒毀的塑膠物品等雜物離去。有消息指，根據初步調查，起火源頭懷疑在大廈一樓天井，該處存放一批清潔工具和大量膠袋，不排除有煙頭燒着垃圾膠袋導致火勢迅速向上蔓延，至於走火通道則沒有受阻。

華豐大廈3級火死傷者資料