東方檢舉 再有淫片評Ⅲ級 YouTube照播未移除

圖片根據問題影片內容描繪

下架界線何在 教壞細路遺害 美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構（下稱「東方」）去年底起多次致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，其中於3月28日及4月5日（第9及10度檢舉）共舉報10條涉及色情及不雅的影片。淫褻物品審裁處昨公告，繼3月15日後，再有一條影片評為暫定類別第III類別（淫褻），涉及裸女被粗繩SM（性虐待）綑綁情節，不但意淫且意識不良，為東方檢舉以來第二次有影片被評為III級，該類影片不得向任何人發布，惟記者昨日仍能瀏覽相關影片。至於其餘9條影片就一律被評為第II類物品（不雅物品），當中只有一條已被YouTube移除。

東方最新於3月28日及4月5日檢舉10條不雅影片，當中4月5日的5條影片中，有一條影片被淫褻物品審裁處暫評為第III類別。該影片是大膽及意識不良的音樂影片，一名全裸女子遭男子用粗繩性虐待綑綁，一時用布塞其口，一時蒙住其雙眼。在綑綁的過程，男子又大力揸其胸部，又舔其頸，女子又伸脷舔男子的面。裸女吊在半空時，男子捏住她的頸，又轉動她。由於女子大腿分開，陰部全程無遮無掩，其胸部及腰間之後更有大量紅色的繩印。

另9條評II級 僅1片下架 該影片是繼3月15日涉及槍擊裸露女子的音樂影片被暫評為第III類別後，短時間內再有音樂影片被評III級，而涉及的情節更不堪入目。至於同日的其餘4條影片，包括裸體女模特兒在草原及河邊拍攝裸照、5名裸體女模特兒集體拍攝裸照、女子示範巴西式熱蠟脫毛，以及兩名女模特兒輪流拍攝裸照的過程。

至於3月28日檢舉的5條影片，其中一條片名聲稱是「直立板」課程的影片，昨日已無法瀏覽，畫面顯示「該視頻違反了YouTube政策中關於裸露或色情內容的相關要求，已被移除」訊息。該影片的女模特兒示範多套性感及緊身泳衣、救生衣，之後全身赤條條，在沙灘及直立板上擺出各種撩人及淫穢的動作，時而自摸胸部，時而咬手指，在直立板上打開大腿或翹起臀部，胸部及陰部均無打格。

從上述影片被下架可見，YouTube會主動移除不符規則的影片。不過，其餘4條同樣涉及大量裸露情節及畫面的意淫影片，則相安無事。當中包括裸體女模特兒打扮成北美原住民在森林及廢墟拍攝、女模特兒在床上拍攝裸照時逐一脫去所有衣物並打開大腿展示陰部、兩名美女模特兒在酒店浴室脫清光，並在浴缸上自摸又互摸，又濕吻及舔身。最後一條影片是女模特兒身穿性感薄透的內衣褲面對鏡頭，之後脫去內衣褲，做出不同的撩人動作。

議員倡修例 勒令平台移除 本身為律師的議員江玉歡直言，現時本港依賴《淫褻及不雅物品管制條例》去就網上影片評級是不足夠及不全面，在執法上也存在困難，政府可參考外國做法，如英國設有網上安全條例，電訊局有權剔除有害的內容，若平台或電訊商不遵從指令會被重罰。而YouTube今次亦有主動移除一條被指違反其裸露內容的影片，但卻沒有就其他程度相若的影片採取行動，界線模糊，令人無所適從，認為政府可研究修例，勒令相關網上平台，移除所有涉及裸露及不雅的影片，以免荼毒兒童及青少年。

根據條例，任何人都不得發布淫褻物品、管有淫褻物品以供發布，或輸入淫褻物品以供發布，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款100萬元及監禁3年。

3月28日：東方向電影報刊辦檢舉，有關影片已有評級。 裸女扶牆騷陰部 II級（不雅）未下架 裸女持火炬戲水 II級（不雅）未下架 女模輪流拍裸照 II級（不雅）未下架 4月5日：東方向電影報刊辦檢舉，有關影片已有評級。 兩女浴缸互摸身 II級（不雅）未下架 5模特兒拍裸照 II級（不雅）未下架 直立板淫穢翹臀 II級（不雅）已下架 裸模樹林展下體 II級（不雅）未下架 女模脫衣展私處 II級（不雅）未下架 露陰部除毛教學 II級（不雅）未下架